"Укрзалізниця" претендує на російську частку Крюківського вагонобудівного заводу
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"Укрзалізниця" претендує на управління російською часткою Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ).
Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін, передає український Forbes.
Наразі корпоративні права заводу арештовані через закупівлю комплектуючих у компаній, пов’язаних із його акціонером, громадянином РФ Станіславом Гамзаловим.
"Якщо частка КВБЗ переходить в АРМА, ми будемо претендувати на те, щоб "Укрзалізниця" стала управляючою компанією цим пакетом акцій", – сказав Камишін в інтерв’ю виданню.
За його словами, таке рішення дозволить держкомпанії розвинути відносини із заводом на новому рівні.
"Передача пакета російського акціонера в управління української держкомпанії сприятиме залученню нових контрактів від "Укрзалізниці". Для нас важливо мати вплив на стратегічні і технологічні рішення", – наголосив Камишін.
Як повідомлялося Офіс генпрокурора заявив, що ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" закуповував деталі для будівництва вагонів у російських підприємств, пов'язаних з його акціонером з РФ, за завищеними цінами за наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості. Корпоративні права заводу арештовано, вирішується питання передачі їх в управління АРМА.
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