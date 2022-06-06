Ракетний удар знищив три цехи Дарницького вагоноремонтного заводу у Києві, – "Укрзалізниця"

Внаслідок російського ракетного обстрілу Дарницький вагоноремонтний завод втратив три цехи, але ремонт і виробництво вагонів тут спробують відновити у кооперації з іншими підприємствами.

Про це заявив член правління "Укрзалізниці" Євген Шрамко, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо повністю зруйновані три цехи, які відновленню не підлягають. З їх руйнуванням порушено весь технологічний ланцюжок, тож ми будемо налагоджувати кооперацію з іншими підприємствами "Укрзалізниці", щоб відновити тут ремонт та виробництво вагонів", – сказав Шрамко.

Член правління "Укрзалізниці" додав, що оцінювати збитки ДВРЗ на сьогодні зарано.

"Спочатку треба буде зробити паузу, щоб очистити завод від залишків ракет та вибухівки. Потім приступимо до розбору завалів. Проблема ж не тільки в тому, скільки ми маємо збитків. Навіть якщо б ми втратили один цех, то цим розірвано всю схему виробництва. Тому продукція цих цехів буде замінена кооперацією з іншими підприємствами, щоб якнайшвидше завод запрацював і щоб люди мали роботу", – зазначив Шрамко.

Він нагадав, що атаки росіян на залізничну інфраструктуру тривають практично через день, тож цей напад оцінює як терористичний акт спрямований на руйнування цивільної інфраструктури.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" допустила журналістів на територію обстріляного росіянами Дарницького вагоноремонтного заводу, щоб вони мали змогу переконатися, що ані цілих, ані пошкоджених танків на території підприємства не було, про що заявляли у Міноборони РФ.