Затриманий на хабарі нардеп від "Слуги народу" хоче ввести кримінальну відповідальність за завищення цін

Народний депутат Сергій Кузьміних (фракція "Слуга народу") пропонує запровадити кримінальну відповідальність за незаконне придбання та продаж військового екіпірування, а також за завищення цін на соціально значущі товари під час війни.

Відповідний законопроєкт №7425 зареєстровано у парламенті 1 червня, передає Інтерфакс-Україна.



За незаконне придбання та збут продукції, що має ознаки товару військового призначення, здійснене у значному розмірі (якщо загальна вартість у 350 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), автор законодавчої ініціативи пропонує карати штрафом від 3000 до 5000 нмдг (51-85 тис. грн) або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той же термін.



Ці ж дії повторно, за попередньою змовою групою осіб, посадовою особою з використанням службового становища або у великому розмірі (якщо загальна вартість продукції в тисячу і більше разів перевищує нмдг), можуть призвести до позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.



Незаконне придбання та збут товарів військової назви в умовах військового стану пропонується карати позбавленням волі на строк від семи до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років з конфіскацією майна.



Під продукцією, що має ознаки товару військового призначення, Кузьміних пропонує мати на увазі бронежилети, пластини для них, захисні шоломи, речове майно та інше екіпірування (крім зброї), закуплені централізовано за кошти державного бюджету для потреб ЗСУ або інших військових формувань, передані як допомога від міжнародних партнерів чи благодійних організацій.



Крім того, пропонується за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін на соціально-значущі товари карати позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Йдеться про те, якщо ціна перевищила більш ніж у 1,2 раза рівень, визначений урядом.



У разі такого повторного правопорушення або за попередньою змовою групою осіб або посадовою особою з використанням службового становища позбавлення волі може тривати від п'яти до семи років з позбавленням обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років та з конфіскацією майна.



Згідно із затвердженим урядом переліком, до соціально значущих товарів відносяться борошно, макаронні вироби, батон, хліб, гречана та вівсяна крупи, свинина, яловичина, курятина, молоко, вершкове масло, сметана, курячі яйця, соняшникова олія, цукор, капуста, цибуля, морква , картопля, етанол (розчин 96%), вітчизняні нестероїдні протизапальні та антибактеріальні лікарські засоби, бензин (марки А-92, А-95), дизельне паливо, скраплений газ для автомобілів.

Нагадаємо, 3 лютого НАБУ оголосило в розшук нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, викритого на одержанні 558 тис. грн хабаря. У лютому ВАКС доручав детективам НАБУ здійснити примусовий привід Кузьміних до суду.

За даними слідства, Кузьміних вимагав у постачальника медичного обладнання 30% "відкату" від сум договорів, укладених з лікарнями Житомирської області. Його викрили під час отримання 558 тис. грн хабаря 28 січня.Однак на місці вичнення злочину нардепа не змогли затримати через "депутатський імунітет", оскільки підозру генпрокурор підписав лише 31 січня.

На той час Кузьміних через адвоката повідомив, що знаходиться в лікарні, проте відмовився уточнювати, в якій. Однак після оголошення у розшук 7 лютого він сам прийшов до НАБУ, де і був затриманий.

Через дії нардепа та його адвоката обрання йому запобіжного загоду затягнулося до кінця травня. Врешті ВАКС відпустив Кузьміних під заставу у розмірі близько 50 тис. грн