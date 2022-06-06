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На Харківщині внаслідок обстрілів пошкоджений газопровід

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газ

Внаслідок ворожих обстрілів у Чугуївському районі на Харківщині пошкоджено газопровід середнього тиску, який забезпечує газом майже 1,8 тис. домоволодінь.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної військової адміністрації у Telegram.

"Внаслідок ворожих обстрілів у Чугуївському районі пошкоджено газопровід середнього тиску, який забезпечує газом майже 1,8 тис. домоволодінь. Просимо усіх мешканців району, у яких ввечері 5 червня було припинено газопостачання, самостійно перекрити крани перед газовими приладами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці АТ "Харківгаз" роблять усе можливе для найшвидшого відновлення газопостачання. Водночас ремонтні роботи проводитимуться з урахуванням перебігу бойових дій.

Автор: Юлiя Недашківська
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