Обсяг виданих аграріям кредитів зріс за рік у півтора рази, – "Опендатабот"

Кредитний портфель банків в аграрному секторі за рік зріс на 52,4% або на 34 млрд грн і станом на квітень 202 року становив 99,1 млрд грн.

Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", попри війну, з січня по квітень 2022 року кредитування сільськогосподарських компаній зросло на 20% (на 16,5 млрд грн).

Станом на початок травня 2022 року частка кредитів, які банки надали компаніям, що мають стосунок до сільського, лісового та рибного господарств, становила 13,2% від загальної кількості кредитів. При цьому 75% кредитів було надано у національній валюті (74,3 млрд грн).

Найчастіше агрокомпанії звертаються за короткостроковими позиками для забезпечення посівної кампанії. Частка короткострокових кредитів з терміном погашення до 1 року склала 50,4% (49,9 млрд грн). За 4 місяці 2022 року вона зросла на 5,3% (у грошовому вимірі – на понад 12,6 млрд грн).

У тому числі частка короткострокових позик серед кредитів, наданих у національній валюті склала 50,2% (37,3 млрд грн), а серед кредитів, наданих у іноземній валюті, – 50,9% (12,5 млрд грн).

В географічному вираженні Київ та Київська область були лідерами за обсягами кредитування сільськогосподарських корпорацій – 28,4% (28,1 млрд грн) від загального обсягу наданих кредитів по Україні. На Харківську область припадало 9,5% (9,5 млрд грн), на Дніпропетровську – 7,6% (7,5 млрд грн), та на Одеську – 6,6% (6,5 млрд грн).