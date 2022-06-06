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дефіцит (401) техніка (238) Чечоткін (5) Rozetka (20)

Співвласник Rozetka прогнозує дефіцит побутової техніки в Україні

Новини БізнесЦензор Рітейл

техника,бытовая,побутова

Співвласник найбільшого українського онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечоткін прогнозує дефіцит побутової техніки в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю Forbes.

"І виробники, і дистрибʼютори роблять все, щоб запобігти цьому дефіциту. Але треба розуміти, що нестабільна гривня плюс зруйнований ланцюжок поставок призводять до того, що він точно буде. І точно буде проблема з асортиментом", – каже він.

Проте, за його словами, попит, що впав, і падіння національної валюти сильно уповільнюють продажі залишків. І це може трохи врівноважити ринок.

"Але найголовніше, що ви помітите, – це відсутність асортименту. Базові холодильник і пральна машинка будуть, а от якщо ти захочеш чогось особливого, то ні. І це стосується не лише техніки", – зазначив Чечоткін.

На його думку, ринок врятують малі підприємці. "Вони зможуть купити невеликі партії. Привезти з Німеччини, Польщі чи літаком із Китаю. Так, це буде дорожче. І не буде асортименту. Але вони завжди швидше йдуть на кардинальні зміни. Ось ця нестабільність породить нових гравців та нових зірок. Тому що завжди криза – це нові можливості", – підсумував співвласник Rozetka.

Автор: Юлiя Недашківська
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А что, кроме Розетки больше магазинов нет?
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03.03.2023 15:28 Відповісти
Мені дефіцит не страшний, техніка на ринку є. Я вже навіть обрав компанію, де купував, купую та буду купувати. Ось, буквально, два тижні назад придбав посудомийну машину в БС Партнер бренду Siemens по гарній ціні. Та й зараз є вибір техніки, акції знижки. І тільки тут гарантія на велику побутову техніку 4 роки. Я задоволений умовами придбання, обслуговуванням. Рекомендую.
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03.03.2023 16:51 Відповісти
 
 