Співвласник Rozetka прогнозує дефіцит побутової техніки в Україні

Співвласник найбільшого українського онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечоткін прогнозує дефіцит побутової техніки в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю Forbes.

"І виробники, і дистрибʼютори роблять все, щоб запобігти цьому дефіциту. Але треба розуміти, що нестабільна гривня плюс зруйнований ланцюжок поставок призводять до того, що він точно буде. І точно буде проблема з асортиментом", – каже він.

Проте, за його словами, попит, що впав, і падіння національної валюти сильно уповільнюють продажі залишків. І це може трохи врівноважити ринок.

"Але найголовніше, що ви помітите, – це відсутність асортименту. Базові холодильник і пральна машинка будуть, а от якщо ти захочеш чогось особливого, то ні. І це стосується не лише техніки", – зазначив Чечоткін.

На його думку, ринок врятують малі підприємці. "Вони зможуть купити невеликі партії. Привезти з Німеччини, Польщі чи літаком із Китаю. Так, це буде дорожче. І не буде асортименту. Але вони завжди швидше йдуть на кардинальні зміни. Ось ця нестабільність породить нових гравців та нових зірок. Тому що завжди криза – це нові можливості", – підсумував співвласник Rozetka.