Мінфін відмовився підвищувати ставки за військовими облігаціями попри позицію Нацбанку
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Міністерство фінансів наразі не підвищуватиме ставки за облігаціями внутрішньої державної позики попри ухвалене минулого тижня рішення Національного банку України (НБУ) про різке підвищення облікової ставки з 10% до 25% річних.
Як повідомляє пресслужба Мінфіну, на запланованому 7 червня черговому аукціоні з розміщення військових ОВДП пропонуватимуться облігації з такими з ставками, як і раніше.
"Військові облігації – це, в першу чергу, інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення ОФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки за військовими ОВДП залишаються фіксованими", – наголошується у повідомленні.
Таким чином, ставка дохідності за 3-місячними ОВДП складає 9,5%, за 6-місячними – 10%, а за 1,5-річними - 11,5%.
Як повідомлялося, минулого тижня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.
В НБУ пояснили, що рішення про різке підвищення ставки ухвалено з метою запобігання подальшому погіршенню інфляційних очікувань та доларизації економіки. Зокрема, Нацбанк очікував, що після підвищення облікової ставки Мінфін також підвищуватиме рівень прибутковості ОВДП щоб стимулювати банки вкладати кошти у ці інструменти. Це також дозволило б зменшити потребу у придбанні "військових облігацій" самим Нацбанком.
Зазначимо, що міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що Україна сподівається у червні отримати $4,8 млрд, що значно більше, ніж було у травні.
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