Платформа United24 зібрала за місяць 1,5 мільярда для України, – Зеленський

За місяць роботи платформи United24 на підтримку країни вдалося зібрати 1,5 млрд грн.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Понад 1,5 млрд гривень. Таку суму вдалося зібрати за чотири тижні на онлайн-платформі United24. Дякую національній збірній України з футболу, учасникам благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar, благодійного аукціону у Вашингтоні та усім тим, хто долучається до ініціативи. Кожен внесок має значення для перемоги України", – написав він.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації запустило збір коштів на допомогу армії в "Дії" через платформу United24.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United 24 для збору коштів на підтримку України. "Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив він.



Усі кошти будуть перераховані на рахунки Національного банку України, закріплені за певними міністерствами. Звіти будуть оновлюватися кожні 24 години.