UniCredit шукає покупця на російську "дочку" в Індії та Китаї, – ЗМІ

Італійський банк UniCredit розширив пошук покупця для свого російського бізнесу за межі місцевих інвесторів, активізуючи зусилля щодо виходу з країни. Російський дочірній банк можуть продати інвесторам з Індії та Китаю.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.



Зазначається, що UniCredit провів переговори з місцевими покупцями, але посилення західних санкцій завадило цим зусиллям, що змусило розширити пошук і включити в нього такі країни як Китай та Індія. За словами співрозмовників, там можуть бути потенційні покупці.



Генеральний директор UniCredit Андреа Орсель у травні заявив аналітикам, що санкції поступово знижували шанси на угоду з російським покупцем, і "вікно стало досить малим".



Російський бізнесмен Володимир Потанін, чия холдингова компанія "Інтеррос" купила російський підрозділ Societe Generale – "Росбанк", заявив, що відхилив пропозицію купити місцевий підрозділ UniCredit.



Інвестори в Китаї, Індії чи Туреччині – країнах, які не підтримали санкції проти Росії – можуть бути зацікавлені в активах, ціна яких була знижена внаслідок виходу західних фірм після вторгнення в Україні.



UniCredit входить до числа європейських банків з найбільшою участю Росії, де він керує 14-м за величиною кредитором країни.

Раніше повідомлялося, що UniCredit SpA розглядає можливість виходу з Росії через її напад на Україну.