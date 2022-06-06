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Українська ІТ-армія за тиждень атакувала близько 600 російських ресурсів

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хакер,дані

З 30 травня до 5 червня включно українська ІТ-армія атакувала близько 600 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що атакували зокрема інтернет-провайдери. Росіянам було складно заплатити за інтернет через потужні атаки на особисті кабінети їхніх провайдерів.

Також під атаки підпали регіональні ЗМІ. У Мінцифри додають, що сотні регіональних ЗМІ, які поширюють путінську пропаганду та підтримують війну проти України, стабільно лежать тижнями.

Також цього тижня ІТ-армія взяла курс на атаку російських інформаційних систем (ІС), що забезпечують збирання, пошук, обробку та пересилання інформації. Через атаки росіянам складно було скористатися такими ІС:

  • ІС Міністерства праці та соціального захисту рф. Уся інформація, що містилася в інформаційній системі міністерства, була недоступна.
  • ІС житлового будівництва, куди забудовники вносять відомості по об'єкту, що будується, з урахуванням виданих органом місцевого самоврядування дозволів на будівництво та дозволів на введення в експлуатацію.
  • ІС ресурсу про землю та нерухомість, який містить набір відомостей, що дає змогу отримувати інформацію про певну територію, зокрема для будівництва або надання земельної ділянки.
  • ІС насінництва, яка використовується для внесення даних про висіяне насіння в єдиний реєстр.

Як повідомлялося, із початком повномасштабного вторгнення РФ українська IT-армія атакувала понад 1800 російських онлайн-ресурсів.

Автор: Юлiя Недашківська
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