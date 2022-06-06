США дозволять експорт венесуельської нафти в Європу для заміни російської, – Reuters

Італійська нафтова компанія Eni SpA та іспанська Repsol SA можуть почати відвантажувати венесуельську нафту в Європу вже наступного місяця. Це допоможе компенсувати припинення постачання російської нафти до ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що купівля венесуельської нафти Eni і Repsol будуть не великі і не спричинять суттєвого впливу на світові ціни на нафту. Нафтові постачання зараховуватимуть країні у погашення її боргу.

Ключовою умовою, кажуть співрозмовники видання, було те, що отримана нафта "повинна відправитися в Європу. Її не можна перепродати в іншому місці".

Вашингтон вважає, що державна нафтова компанія Венесуели PDVSA не отримає фінансової вигоди від цих операцій, на відміну від поточних продажів нафти Китаю.

В адміністрації президента США сподіваються, що такі кроки допоможуть Європі зменшити залежність від Росії та перенаправити частину вантажів Венесуели з Китаю. Іншою метою США є переконати президента Венесуели Ніколаса Мадуро відновити політичні переговори з опозицією країни.