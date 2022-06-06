Офіс президента представив Дорожню карту індивідуальних санкцій проти РФ

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майкл Макфол представила Дорожню карту індивідуальних санкцій.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що документ окреслює завдання таких санкцій, принципи їх застосування, детально визначає всі категорії осіб, щодо яких мають бути запроваджені персональні санкції, а також пропонує стратегію щодо посилення санкційного тиску.

"Завдання індивідуальних санкцій полягає в посиленні тиску на керівні еліти режиму, що сприятиме припиненню війни Росії проти України. Група пропонує накласти санкції на тих осіб, щодо яких це можна зробити найшвидше та найефективніше. Тобто передбачається обирати категорії осіб, персональні санкції демократичного світу проти яких стануть найболючішими", – йдеться у повідомленні.

Запропоновані такі категорії підсанкційних осіб (у порядку пріоритетності): олігархи, найвищі урядовці, ключовий менеджмент компаній, включно з іноземцями, російські пропагандисти, керівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих людей.

Також запропоновано розглянути запровадження індивідуальних санкцій щодо всіх російських спортсменів.

Зазначається, що кількість потенційних кандидатів на потрапляння під санкції становить не менше 12 тис. фізичних і 3 тис. юридичних осіб. Водночас негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям із російського списку Forbes.

На думку групи, особливу увагу слід приділити тим олігархам, які наразі змогли уникнути санкцій у більшості або в усіх юрисдикціях. Наприклад, це Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю" та інших великих активів, Андрій Бокарьов, співвласник "Трансмашхолдингу" та інших великих активів, Іскандер Махмудов, який є співвласником компаній "Трансойл", "Трансмашхолдинг" тощо.

"Ключовими санкційними механізмами мають стати: заморожування активів, заборона на в’їзд до країн санкційної коаліції, припинення повноважень у західних компаніях. Важливим є залучення максимальної кількості країн до санкційної коаліції: якщо особа потрапила під санкції в одній юрисдикції, це має відбутися і в усіх інших юрисдикціях. При цьому наголошується на ролі українського уряду в ухваленні будь-яких рішень щодо запровадження обмежень", – наголошують у повідомленні.

Також, на думку групи, будь-які спроби найвищих державних службовців, керівників корпорацій та членів правління, пропагандистів і членів політичних партій передати майно членам своїх сімей чи довіреним особам необхідно ретельно відстежувати та припиняти, а будь-яка допомога в передачі чи отриманні таких активів має бути підставою для накладення санкцій.