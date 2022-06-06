Російські окупанти привласнили відділення "Укрпошти" у Маріуполі, які не були знищені під час бомбардувань.

Про це повідомив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram.

"Вчора я дізнався, що відділення "Укрпошта" в Маріуполі, які не були знищенні під час бомбардування, у тимчасовому розпорядженні орків. Акцент на слові тимчасовому. Наші приміщення тепер використовує пошта "днр"/росії, що мене не дивує. Навіть надали їм 6-значні російські індекси", – зазначив він.

Також Смілянський висловив сподівання на швидке звільнення міста українськими військовими.

"Сподіваюсь, що поки там з Москви будуть йти вітальні листівки, наші ЗСУ встигнуть повернути контроль над містом. А от пошта "днр" зможе надалі (до своєї ліквідації та денаціфікаціі) випускати розширені випуски марок в серії "мертві орки не гудуть", – наголосив він.

Як повідомлялося, російські військові, а також учасники так званої "ЛНР" захопили приміщення будівель, де розташовувалися відділення АТ "Ощадбанк" у місті Старобільськ, селищах Новопсков та Біловодськ.