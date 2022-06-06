Євросоюз розробив план заміни газу з РФ

Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, чим в Євросоюзі можуть замінити російський газ.

Про це він повідомив в ефірі Europe 1, передає Укрінформ.

Бретон зазначив, що Росія вже призупинила поставки газу до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії, і заявив: "Ми розробили план з моїми командами, щоб мати можливість на це відповісти".

Єврокомісар уточнив: "Ми імпортуємо з Росії 155 мільярдів кубометрів на рік". При цьому, за його словами, новий план включатиме "50 млрд імпорту скрапленого природного газу зі Сполучених Штатів або Катару, додаткові 10 млрд існуючими трубопроводами; прискорення використання морських вітрових турбін і фотоелектричних панелей, що становить 25 млрд кубічних метрів".

Крім того, за словами Бретона, йдеться про продовження експлуатації атомних станцій, які мали бути закриті – це ще 12 млрд кубометрів. Також передбачається запровадити заходи економії – ще 12 млрд кубометрів; трансформувати індустрію, яка працює лише на газу – додаткові 25 млрд кубометрів. Останнім елементом такого плану, зазначив Бретон, є можливість тимчасового використання вугільних електростанцій.

"Ми застосовуємо санкції, які карають фінансово, тому що ми не можемо дозволити продовжувати фінансувати цю війну у кордонів Європи. Всі допомагають українцям у їхній законній битві проти цієї агресії", – наголосив Бретон.

Як повідомлялося, заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що Європейський союз вже приступив до роботи над новим пакетом антиросійських санкцій. Нові обмеження стосуватимуться російського газу та розширення списку банків, які відключать від SWIFT, зокрема – "Газпромбанку".