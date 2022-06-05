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До Маріупольського порту зайшло друге російське судно для викрадення українського металопрокату

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порт,маріуполь

До акваторії морського порту в окупованому Маріуполі зайшло друге судно під прапором Росії для фактичного викрадення українського металопрокату.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передають Порти України.

"Прямо зараз в акваторію Маріупольского порту зайшло друге судно під прапором Росії і швартується під завантаження металопрокату. Апетит приходить під час їжі", – написав Андрющенко у Telegram.

Він наголосив, що це "мародерство Росії в дії".

Напередодні судно RM3 (прапор – Росія) класу "річка-море", завантажене викраденими у Маріуполі 2,5 тис. тонн металопрокату, дісталося російського порту "Ростов-на-Дону".

Читайте також: Російські окупанти оголосили про крадіжку вантажних суден в порту Маріуполя

Раніше директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський заявив, що російські окупанти намагаються частково відновлювати порт в окупованому Маріуполі, на території якого перебувають зерно та український метал вартістю понад $170 млн, що сигналізує про намір ворога вивозити крадене українське майно.

Андрющенко тоді повідомляв, що російські окупаційні війська намагаються поновити роботу Маріупольського порту, але їм це не вдається, поки залишається затопленим судно "Меотида" при вході у нові "ворота", які є основними для поновлення морських перевезень. Поки окупанти зуміли розблокувати лише так звані старі ворота, через які можуть пройти судна класу "річка-море" з осадкою до 3,5 метра, проте глибина в яких не достатня для проходження завантажених морських балкерів.

Крім того, окупанти розпочали термінові роботи з ремонту залізничного полотна в Маріуполі та станції Сартана, щоб спробувати вивезти металопрокат та залишки зерна з території Маріупольського порту залізницею.

На початку травня Міністерство інфраструктури видало наказ про закриття морських портів "Бердянськ", "Маріуполь", "Скадовськ" та "Херсон", які розташовано на окупованих Росією територіях Запорізької, Донецької та Херсонської областей, до відновлення над ними контролю.

Як повідомлялося, раніше директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський розповідав, що станом на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких сягає $170 млн, які російські окупанти зараз намагаються вкрасти.

Автор: Галина Ялівець
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Інформація трошки НЕ ПО АДРЕСУ.
Треба у МОУ або (та) Генштаб.
ТАМ приймають рішення про затопити ці "карабли" або ні.
Ви би ще Бубочці подзвонили!
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05.06.2022 19:02 Відповісти
Зачем об этом писать? Выглядит как позиция слабого. По факту, орки отжали город и делают там что хотят, а мы пускаем слюни и фантазируем, что вот вот, пойдем в контрнаступление и отобьем. Нихера не отобьем. Не считаясь ни с какими потерями, они заберут весь донбасс и будут контролировать сухопутный коридор столько, сколько захотят.
А дурачки пусть тешаться мечтами. Между прочим при отступлении херсонские мосты взорваны не были.
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05.06.2022 20:43 Відповісти
ну и где же гаубици, ракети, самолети, вертолети и прочая хрень которую получили у сша и других стран? где же наконец диверсанти?
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05.06.2022 21:37 Відповісти
И что нельзя чем то у*бать? Вроде как есть уже противокорабельные ракеты. Будем просто наблюдать как нас грабят?
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05.06.2022 22:35 Відповісти
Заголовок невірний. Треба так - До акваторії морського порту в окупованому Маріуполі зайшло друге судно під прапором Росії для фактичного викрадення металопрокату Ріната Ахметова.
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05.06.2022 23:20 Відповісти
мародеры - знаете чем отличается благородное ведение войны от мордорского : был такой король - Фридрих Великий так вот после посещения Дрезденской галереи он попросил разрешения - СНЯТЬ КОПИИИ с произведений искусств , не забрал , украл а попросил
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06.06.2022 09:04 Відповісти
Вроде ж нам ракеты дали гарпун , что ,нельзя НАШИ порты заблокировать для их кораблей?
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06.06.2022 09:28 Відповісти
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06.06.2022 12:50 Відповісти
 
 