Франція домовляється з ОАЕ про заміщення російської нафти

Франція веде переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами про постачання нафти та дизельного палива як альтернативу російським джерелам енергії.

Про це заявив міністр фінансів Бруно Ле Мер, передає Європейська правда.

Ле Мер сказав, що Франція також планує прискорити інвестиції в перехід на чистішу енергію, наприклад, прискорити розгортання морських вітряних електростанцій, щоб підвищити незалежність країни.

"Ми шукаємо альтернативи постачання газу чи дизельного палива з Росії. Наприклад, Об'єднані Арабські Емірати можуть стати рішенням хоча б тимчасово для заміни російської нафти і дизельного палива. Це обговорення, які вже розпочалися з Об'єднаними Арабськими Еміратами", – сказав Ле Мер.

Раніше повідомлялося, що лідери Європейського Союзу досягли угоди щодо ембарго на експорт російської нафти, зробивши виключення для імпорту трубопроводами на вимогу Угорщини.

За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, санкції дозволять скоротити близько 90% імпорту російської нафти до кінця року.