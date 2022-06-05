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Заборгованість за кредитами на знищене війною майно буде списана, – законопроєкт

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жилье

Законопроєкт про списання заборгованості по споживчих кредитах, наданих на купівлю рухомого та нерухомого майна, яке було знищено війною, буде внесено до Верховної Ради протягом тижня.

Про це повідомив голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев.

"За дорученням президента погодили з главою Нацбанку та прем'єр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій. У ВР внесемо законопроєкт протягом наступного тижня", – написав Гетманцев.

Він додав, що "людина не повинна виплачувати борг за об'єкт, що не існує".

Раніше повідомлялося, що в Київській області, в Ірпені та Бородянці, планують побудувати два житлові комплекси на 50 тис. кв. м кожний для тих людей, хто втратили житло внаслідок воєнної агресії РФ.

Автор: Галина Ялівець
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Так, тільки не зарахунок держбюджету а місцевого бюджету і на площу до 100м2. А то хтось все життя працює і скласти не може, а хтось пізд*іт на русском у різних Карькавах, живе в кредит, і ще йому за рахунок платників податків все списують.
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05.06.2022 15:32 Відповісти
Так что, не строить?
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05.06.2022 21:47 Відповісти
Ну так в БТИ есть данные о площадях квартир. По-идее пложадь новой не должна сильно превышать площадь уничтоженной. А деньги нужно востребовать у Парашки-по суду. Из тех что разные страна заморозили Парашкинские активы
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06.06.2022 12:03 Відповісти
славный недоэкономист гатьманцев должен знать откуда будет профинансировано его недотруд а то получеться как с толивом - закон снизить цену принял а кто должен финансировать хотелку - нет. Получили полное отсутствие топлива даже за космическую цену. теперь идиот хочет сделать такой трюк с банками - мало того что сейчас ставка 25% так еще и это ляжет на других заемщиков .
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05.06.2022 18:37 Відповісти
++++ чекаємо чергову хвилю банкопаду і розкрутки інфляції. А після банкопаду треба по закону 100% вкладів вернути, тобто це все ляже на банківські станки, надрукують грошей як в Венесуелі, "кравчучками" будемо возити по вулицях купи банкнот...
Чому не діждатись кінця війни, далі по плану відбудови з допомоги міжнародних структур компенсувати або відбудувати??? терміново треба розпил чи є плани втікати звідси цим зеленосраким?
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06.06.2022 09:20 Відповісти
банки то ладно - справятся как нибудть ( страховка и прочее ) - а что делать застройщикам которые делали скидки еще за не до конца построенное жилье
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06.06.2022 09:40 Відповісти
ВЫ ЕЩЁ ПОПРОБУЙТЕ ЛЮДЕЙ СО СТРАНЫ НЕ ВЫПУСКАТЬ, ТОГДА ЕЩЁ И ГРАЖДАНСКУЮ ПОЛУЧИТЕ !)
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05.06.2022 20:31 Відповісти
ЗАКОНОПРОЭКТАНТЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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05.06.2022 20:32 Відповісти
че-то какая-то очередная муть, во всех договорах есть понятие форсмажор. война - это как раз оно. зачем еще "законы" на ровном месте? похоже явно народ не знает чем заняться.
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05.06.2022 23:21 Відповісти
 
 