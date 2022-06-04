Зеленський звільнив члена Ради Нацбанку
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Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Петрика з посади члена Ради Національного банку у зв'язку із закінченням строку його повноважень.
Відповідний указ №388/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.
Документ набирає чинності з дня його опублікування 3 червня.
Нагадаємо, Петрик був призначений членом Ради Нацбанку у 2018 році президентом Петром Порошенком.
З 2013 до 2017 року він обіймав посаду заступника виконавчого директора від України у штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні (США).
З 1991 до 2013 року Петрик працював на різних посадах у Національному банку, де завершив роботу на посаді директора Генерального економічного департаменту – члена правління НБУ.
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Oleksiy b4770ff8
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