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Зеленський звільнив члена Ради Нацбанку

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зеленський

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Петрика з посади члена Ради Національного банку у зв'язку із закінченням строку його повноважень.

Відповідний указ №388/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.

Документ набирає чинності з дня його опублікування 3 червня.

Нагадаємо, Петрик був призначений членом Ради Нацбанку у 2018 році президентом Петром Порошенком.

З 2013 до 2017 року він обіймав посаду заступника виконавчого директора від України у штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні (США).

З 1991 до 2013 року Петрик працював на різних посадах у Національному банку, де завершив роботу на посаді директора Генерального економічного департаменту – члена правління НБУ.

Автор: Юлiя Недашківська
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Чи не для лисого готують містечко?
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04.06.2022 21:27 Відповісти
Цікаво, якого зеленого дибіла всунуть на цю посаду?
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05.06.2022 14:44 Відповісти
 
 