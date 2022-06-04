Продаж останньої партії марок про "русскій воєнний корабль" відбудеться 10 червня

Продаж останньої партії поштових марок "Русскій воєнний корабль… ВСЬО" відбудеться 10 червня.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Зазначається, що придбати легендарні поштові марки можна в обласних поштамтах. Крім того, марки будуть доступні у сільських відділеннях та для замовлення онлайн.



Діятимуть обмеження в 2 аркуші та 5 конвертів і листівок в одні руки.

В "Укрпошті" наголосили, що попередні онлайн-замовлення, зроблені клієнтами під час першого етапу продажу поштових марок "Русскій воєнний корабль... ВСЬО" перебувають у процесі обробки. Частина з них вже відправлена, решта буде оброблена і відправлена до кінця наступного тижня.

Як повідомлялося, "Укрпошта" анонсувала конкурс на ескіз нової марки "Доброго вечора, ми з України"