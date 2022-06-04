На окупованій Донеччині почав працювати російський "Промсвязьбанк"

Першій російський банк – ПАО "Промсвязьбанк" – офіційно входить на окуповану територію Донецької області.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Також за його словами, банк забезпечить масову видачу мешканцям картки "Мир".

"Фактично це пряма інтеграція банківської системи окупованих територій в російську", – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, у лютому Євросоюз запровадив санкції проти російських банків "ВЕБ", "Росія" та "Промсвязьбанк".