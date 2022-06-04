БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1187 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
273 0
банки (6405) Росія (11635) ОРДЛО (21)

На окупованій Донеччині почав працювати російський "Промсвязьбанк"

Новини БізнесЦензор Фінанси

промсвязьбанк

Першій російський банк – ПАО "Промсвязьбанк" – офіційно входить на окуповану територію Донецької області.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Також за його словами, банк забезпечить масову видачу мешканцям картки "Мир".

"Фактично це пряма інтеграція банківської системи окупованих територій в російську", – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, у лютому Євросоюз запровадив санкції проти російських банків "ВЕБ", "Росія" та "Промсвязьбанк".

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 