Аграрії отримали пільгових кредитів на посівну на понад 38 мільярдів, – Мінагрополітики

Для забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт у 2022 році 18 078 аграріїв отримали кредитів на 38,5 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, 31 травня було завершено прийом заявок за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", у межах якого надавалося фінансування.

Лідерами за обсягами виданих кредитів, зокрема під держгарантії, а також за кількістю с/г товаровиробників стали Кіровоградщина, Київщина, Вінниччина, Одещина, Дніпропетровщина.

Найбільше кредитів за програмою портфельних гарантій 80% надали державні банки. Так, "ПриватБанк" видав таких агрокредитів на 8,24 млрд грн, "Укргазбанк" – на 4,35 млрд грн, "Ощадбанк" – на 2,8 млрд грн, "Укрексмімбанк" – на 2,28 млрд грн.

Відповідно до умов програми аграрії могли залучити до 60 млн грн під 0% річних. Строк кредиту – 6 місяців. Ціль кредитування: інвестиційний кредит на придбання сільськогосподарської техніки, кредит на поповнення обігових коштів для придбання насіння, добрив та паливно-мастильних матеріалів.

Розмір кредитної гарантії сягав 80% від суми кредиту. Тобто, для отримання кредиту покриття заставою мало становити лише 20 % від суми кредиту, інші 80% забезпечувалися гарантією з боку держави.

Програма передбачає обов’язкове забезпечення (заставу, поруку) для отримання кредиту. Нею може бути об’єкт кредитування, рухоме, нерухоме майно – комерційна нерухомість, спецтехніка, основні засоби, зокрема такі, що купуються за кредитні кошти, а також зерно.

"У березні Уряд розширив програму кредитування для аграріїв, щоб гарантувати стабільне й успішне проходження посівної кампанії в Україні. Наші плани та плани аграріїв, наскільки це можливо, реалізувалися. Сівба відбувається в усіх областях України, крім Луганської, оскільки практично на всій її території тривають бойові дії. Аграрії деяких регіонів уже її успішно завершили", – підкреслив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

Він додав, що завдяки пільговому кредитуванню аграрії змогли вчасно закупити паливно-мастильні матеріали, гербіциди, пестициди, виплатити зарплати своїм співробітникам.