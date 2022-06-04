Оператор "Vodafone Україна" через війну втратив 1,5 мільярда

Фінансові збитки мобільного оператора Vodafone Україна внаслідок війни оцінили в 1,5 млрд грн.

Про це повідомила CEO компанії Ольга Устинова, передає Forbes.

Внасліок вимушеної міграції в першому кварталі Vodafone Україна втратила 400 тис. абонентів. Це люди, які припинили користуватися послугами, які втратили дохід, каже Устинова в інтерв’ю виданню. Через це компанія отримала збитків на 1,5 млрд грн.

У першому кварталі 2022 року виторг Vodafone Україна зріс на 10%, до 5,2 млрд грн. Проте, компанія наголошує, що це позитивний ефект майже двох мирних місяців року. "Зараз ситуація інша", – зазначила вона.

"Показники за другий квартал я розкрити не можу, але вже зараз бачимо, що вони будуть значно скромніші, ніж у 2021-му", – сказала CEO Vodafone Україна.

На території України компанія надала безкоштовних послуг абонентам, що знаходяться у важких умовах, на 230 млн грн.

Vodafone Україна – другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні.