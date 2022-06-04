Нацбанк зменшив продаж валюти за тиждень до $826 мільйонів

Обсяг продажу валюти Національним банком з 30 травня по 3 червня знизився до $826,5 млн з $1,43 млрд тижнем раніше, що є другим за величиною значенням з початку війни.

Як свідчать дані регулятора, за минулий тиждень він придбав лише $7 млн, як і минулого тижня, передає Інтерфакс-Україна.



Раніше з 21 травня Нацбанк скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни. До цього стеля такого курсу складала зафіксований у перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн/$1. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара.



Крім того, Нацбанк знизив вдвічі стелю переведення в готівку гривневих карт за кордоном – до еквівалента 50 тис. грн на місяць.



В результаті багато власників гривневих карток за кордоном в очікуванні значного зростання курсу збільшили операції з конвертації гривні.



Як повідомлялося, інтервенції НБУ в травні зросли до $3,4 млрд з $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.



Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,83 млрд та 110,97 млн євро, а продав $9,39 млрд та 1,78 млрд євро. У тому числі з початку війни купівля валюти склала $1,16 млрд та 110,97 млн євро, а продаж $6,62 млрд та 1,78 млрд євро.



Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2022 року, за даними НБУ, становили $26,94 млрд, що на 4% менше, ніж на початок березня ($28,11 млрд).