Рішення ЄС про скасування мита на українські товари набуло чинності

Регламент Європейського Парламенту та Ради № 2022/870 про тимчасові заходи з лібералізації торгівлі, який на рік звільняє український експорт від мит, вступив в силу 4 червня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки у Facebook.

"Це рішення доповнює можливості, які наші експортери мають відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, тепер тарифи, які прописані в Угоді, будуть тимчасово призупинені. Йдеться про:

мита для промислової продукції;

призупинення застосування системи вхідних цін для фруктів та овочів;

призупинення усіх тарифних квот для сільськогосподарської продукції;

призупинення антидемпінгових мит на імпорт товарів походженням з України;

призупинення застосування глобальних захисних заходів щодо українських товарів.

Водночас, наголошує Мінекономіки, лібералізація торгових відносин передбачає, що Україна буде дотримуватися європейських правил: походження товарів та відповідних процедур в рамках Угоди про асоціацію; утримання від будь-яких нових обмежень на імпорт з ЄС; повага України до демократичних принципів, прав людини та основних свобод, верховенства права, боротьба з корупцією.

"Ці нові правила діятимуть рік і допоможуть українським виробникам та експортерам витримати навантаження війни та зміцнити свої позиції на європейському ринку", – додали у відомстві.

Наразі ЄС є найбільшим торговельним партнером України. У 2021 році на Євросоюз припадало 39% від загального обсягу торгівлі України. Обсяг товарообігу зріс на 35% та склав $62,5 млрд.

Україна експортує до Євросоюзу, насамперед, чорні метали, руди, електромашини, олію та зерно.

Як повідомлялося, 24 травня Рада Європейського Союзу затвердила рішення про тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні преференції щодо певних українських товарів. Рішення буде діяти протягом одного року.