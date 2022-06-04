У ЄС готують визнання водійських прав українських біженців, – ЗМІ

Щоб допомогти українським біженцям та транспортним компаніям, Європейська комісія планує спеціальні правила загальноєвропейського визнання українських водійських прав.

Як пише Spiegel, про це йдеться у відповіді федерального уряду на запит депутатки від лівих Клари Бюнгер.

"На рівні ЄС федеральний уряд і федеральні землі обговорюють з Європейською комісією можливості визнання українських водійських прав", – йдеться у повідомленні.



Депутатка хотіла дізнатися, чи планує федеральний уряд винятки, оскільки новий іспит з водіння в Німеччині вимагатиме від біженців значних витрат та часу. До того ж є перешкода у мовному бар’єрі.

Крім того, багато біженців потребують водійських прав для роботи.

Іноземцям, які проживають у Німеччині і прибули з країн, що не входять до ЄС, зазвичай дозволяється водити машину лише протягом шести місяців з водійськими правами своєї країни. Після цього потрібне посвідчення водія, видане в Німеччині.