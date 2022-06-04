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банки (6400) кредит (2941) НБУ (8355)

Обсяг непрацюючих кредитів у квітні збільшився на понад 3 мільярди, – Нацбанк

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Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня становила 27,4% порівняно з 27,1% на 1 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що обсяг непрацюючих кредитів у квітні зріс на 3,4 млрд грн.

Загалом з початку року обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 35,5 млрд грн, частка NPL скоротилася на 2,7 в.п.

Як повідомлялося, Національний банк має на меті до кінця 2024 року скоротити рівень непрацюючих кредитів (NPL) у банках до 10%.

Автор: Юлiя Недашківська
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