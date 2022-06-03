Варість фрахту СПГ-танкерів зросла до максимуму за 10 років через зростання попиту, – FT

Вартість фрахту танкерів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) наблизилася до десятирічного максимуму через намагання великих світових газових трейдерів забезпечити достатні потужності для транспортування СПГ до наступного зимового сезону.

Про це пише Financial Times, передають Порти України.

Судновласники й брокери зазначають, що цього року компанії, включно з британською Shell, французькою TotalEnergies і китайською Unipec, почали фрахтувати танкери раніше, ніж зазвичай.

Ціна на фрахт СПГ-танкера терміном на рік становить нині близько $120 тис. на добу, що на 50% вище, ніж роком раніше, свідчать дані Clarksons Platou Securities.

Санкції, запроваджені західними країнами щодо Росії у зв’язку із війною РФ проти України, сприяють зміні глобальних потоків енергоресурсів. Країни Євросоюзу планують скоротити імпорт російського газу на дві третини до кінця поточного року і збільшити імпорт СПГ на 50 млрд кубометрів.

В останні роки брак танкерів обмежував постачання СПГ до Азії і Європи, і трейдери, готуючись до зимового сезону, починали активно фрахтувати газовози наприкінці літа. Проте цього року процес розпочався набагато раніше, і компанії намагаються узгодити зниження цін, фрахтуючи танкери на більш довгі періоди, зазначають джерела FT у галузі.

Судновласники повідомляють, що Total найбільш активно прагне зафрахтувати танкери на термін від трьох до п’яти років – більш тривалий період, ніж зазвичай.