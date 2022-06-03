США з початку війни надали Україні більше $6,3 мільярда допомоги, – Держдеп

Із 24 лютого США надали понад $6,3 млрд допомоги в галузі безпеки, гуманітарної та економічної допомоги, щоб допомогти Україні перемогти.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США, передає Інтерфакс-Україна.

"Із 24 лютого США надали понад $6,3 млрд допомоги у сфері безпеки, гуманітарної та економічної допомоги, щоб допомогти Україні перемогти. Як сказав президент Байден, наша мета проста: Сполучені Штати хочуть бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії", – сказано в повідомленні.

У відомстві запевнили, що США допоможуть Україні відновитись, коли війна закінчиться.

"Сім'ям України, які втратили близьких, розлученим насильством, чиї села, квартири, школи та лікарні потрапили під бомби, снаряди та ракети, які потрапили і пережили так звані "фільтраційні" табори: Сполучені Штати підтримують вас; ми допоможемо вам захистити ваш суверенітет та територію цілісність, і ми допоможемо вам відновитись, коли ця війна закінчиться. Україна переможе", – заявили в Держдепі.

Раніше повідомлялося, що в Конгресі США зареєстрували законопроєкт про підвищення податків для тих, хто веде бізнес у Росії та Білорусі.