Польща розробляє план економічної співпраці з Україною після війни

Уряд Польщі розпочав роботу над планом економічного співробітництва з Україною після завершення бойових дій.

Про це заявив заступник міністра фінансів Польщі Артур Собонь в ефірі "Польського радіо", передає Європейська правда.

"Уже зараз треба думати, що далі. Поки що торговельний баланс із Україною не вражає, але незабаром ця ситуація може істотно змінитися. Шанс є для обох економік, тому що це, звісно, ​​буде вигідно і для української економіки", – заявив Собонь.

На думку урядовця, відбудова української економіки має стати можливістю для залучення підприємств Польщі. Він також висловив сподівання, що Україна вирішить активно співпрацювати із Заходом.

Також заступник міністра фінансів Польщі зауважив, що біженці з України, які вирішать залишитися на польській території, "значно підвищать її економічний потенціал".

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки України та Міністерство економічного розвитку і технологій Польщі підписали Меморандум щодо розробки інструментів сприяння торгівлі.