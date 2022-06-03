НСЗУ з початку війни виплатила медзакладам 42 мільярда

З початку повномасштабної війни Росії проти України Національна служба здоров'я України виплатила медзакладам понад 42 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні НСЗУ.

Зокрема, з них:

понад 6 млрд грн для закладів первинної медичної допомоги;

32,8 млрд грн для спеціалізованих медзакладів;

2,8 млрд грн для центрів екстреної медичної допомоги.

Аптеки отримали за відпущені ліки 593 млн грн.

За час війни лікарі виписали 22 млн направлень та 2,8 млн рецептів, з яких погасили понад 2 млн рецептів та 15 млн направлень.

НСЗУ щомісяця перераховує майже 12 млрд грн за Програмою медичних гарантій. Медзаклади на окупованих територіях також отримують оплати, якщо вони працюють і приймають пацієнтів.

Оплати за надані послуги медзаклади зараз отримують у повному обсязі. Сума коштів, передбачена у держбюджеті на Програму медичних гарантій, не зменшена. Щоб забезпечити безперебійне фінансування медичних закладів у надзвичайній ситуації, НСЗУ сплачує щомісяця фіксовану суму коштів закладам, незважаючи на фактично внесені записи в електронну систему охорони здоров’я. Це 1/12 від суми договору в місяць.

"Будь-яка людина може отримати медичну допомогу не за місцем реєстрації, а там, де вважає за необхідне. Немає жодних обмежень у тому, щоб пацієнт з Херсона отримав медичну допомогу у Львові, або погасив тут електронний рецепт, виписаний в іншому місті", – зазначили в НСЗУ.