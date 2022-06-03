Японія збільшить суму пільгового кредиту для України на $500 мільйонів

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 3 червня, схвалив зміни до угоди з урядом Японії про збільшення суми пільгового кредиту на 65 млрд японських єн (приблизно $500 млн) у межах раніше підписаної угоди.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, загальна сума виділеного Японією кредиту після цього зросте до $600 млн.

"Йдеться про бюджетну підтримку для стабілізації ситуації та економічного відновлення в Україні, зокрема, для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб тощо", – зазначається у повідомленні.

Термін погашення кредиту, згідно з угодою, становитиме 30 років, у тому числі пільговий період – 10 років; процентна ставка – 1% річних; період доступності коштів – 1 рік з дати набрання чинності кредитним договором.

Як повідомлялося, 24 травня Україна вже отримала за вказаною угодою кредит на 13 млрд японських єн (приблизно $100 млн).