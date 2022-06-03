"Укрзалізниця" відзавтра запускає нові приміські потяги до Києва

"Укрзалізниця" продовжує розширювати мережу руху приміських поїздів в рамках Kyiv City Express.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Так, з 4 червня курсуватимуть:

Поїзд за маршрутом Тарасівка-Київ Пасажирський. Відправлення щоденно о 07:58, прибуття до Києва о 08:23.

Київ Пасажирський-Яготин. Відправлення щоденно о 17:18, прибуття до Яготина о 19:27.

Київ-Волинський-Баришівка. Відправлення щоденно о 05:20, прибуття до Баришівки о 06:50. Зворотно, з Баришівки, відправлення о 07:04, прибуття на станцію Київ-Волинський о 08:55.

Яготин-Київ-Волинський. Відправлення щоденно о 19:45, прибуття на станцію Київ-Волинський 22:06.

"Пасажири цих поїздів для подальшого руху Києвом на станціях Київ-Волинський та Київ Пасажирський (Північна платформа) можуть зручно пересісти на київську кільцеву електричку. Просимо пасажирів звернути увагу, що також змінений графік руху курсування низки інших поїздів. Будь ласка, уточнюйте графіки на сайтах регіональних філій за посиланням", – нагадали в компанії.