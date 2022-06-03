Чистий продаж валюти населенням зріс у травні до $260 мільйонів, – НБУ

Населення у травні 2022 року продало валюти на $461,28 млн, а купило – на $198,6 млн.

За даними Національного банку України (НБУ), в тому числі українці за місяць продали готівкової валюти на $216,87 млн, а купили в умовах встановлених обмежень – на $188,63 млн.

Водночас продаж безготівкової валюти у травні склав $244,41 млн, тоді як купівля – $10 млн.

Таким чином, з урахуванням безготівкових операцій, чистий продаж валюти населенням у травні перевищив купівлю на $262,21 млн.

Як повідомлялося, у квітні фізособи продали через офіційні канали готівкову валюту на $63 млн, а безготівкову – на $253 млн, тоді як купили – на $69 млн і $9 млн відповідно. Таким чином, населення продало валюти в квітні на $238 млн більше, ніж купило.

За офіційними даними обсяг продажу населенням валюти у березні в умовах запроваджених Національним банком обмежень перевищив обсяг її купівлі на $351,4 млн, переважно за рахунок продажу безготівкової валюти.

Зазначимо, що Нацбанк з 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню в межах суми, що надійшла у каси, частково скасувавши повну заборону на продаж готівкової валюти (з певними винятками), яка діяла з 24 лютого.