Кабмін запропонував направити $6 мільярдів міжнародної допомоги на стримування тарифів для населення
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Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до державного бюджету на 2022 рік, який передбачає виділення 226,1 млрд грн Міністерству енергетики для стримування тарифів для населення та підготовку до наступного опалювального сезону.
Відповідний урядовий законопроєкт зареєстрований у парламенті 1 червня під №7429.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, із вказаної суми 150,1 млрд грн планується спрямувати на компенсації суб’єктам ринку природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки. Передусім, йдеться про НАК "Нафтогаз України".
Ще 76 млрд грн пропонується виділити на врегулювання заборгованості, відповідно до закону "Про заходи щодо подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу", підписаного у серпні минулого року.
Крім того, планується додатково виділити 38,2 млрд грн на субвенції місцевим бюджетам на відшкодування різниці в тарифах на тепло.
Для фінансування відповідних видатків Кабмін пропонує передбачити у держбюджеті додаткові надходження на загальну суму 264,3 млрд грн, а саме:
- додаткові надходжень від сплати дивідендів "Нафтогазом" за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році (у тому числі авансом) у сумі 64,41 млрд грн;.
- додаткових надходжень від сплати авансового платежу з податку на прибуток при виплаті цих дивідендів у сумі 11,59 млрд грн;
- надходжень донорської та іншої міжнародної допомоги, яка надається з метою фінансування заходів, спрямованих на урегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання у період воєнного стану та подальшого відновлення, у сумі 188,3 млрд грн ($6,4 млрд за курсом НБУ).
Як повідомлялося, за даними ЗМІ, НАК "Нафтогаз України" потребує майже 220 млрд грн, щоб забезпечити газом наступний опалювальний сезон.
Зокрема, "Нафтогаз" планує імпортувати 2,7 млрд кубометрів газу та ще 1,8 млрд кубометрів закупити на внутрішньому ринку. "Нафтогазу" може не вистачити 189 млрд грн на закупівлю цього газу, а загальний дефіцит грошових коштів групи для забезпечення наступного опалювального сезону може становити 219 млрд грн. У минулому році "Нафтогаз" імпортував 2,5 млрд кубометрів газу на 42 млрд грн, однак з того часу ціни на газ у Європі значно зросли.
При цьому з 1 листопада до 1 травня заборгованість споживачів перед "Нафтогазом" зросла у шість разів – до 85,9 млрд грн. При цьому до початку активної фази війни, у листопаді-лютому борг споживачів зріс у 3,7 раза – до 51,6 млрд грн.
Нагадаємо, "Нафтогаз України" у 2021 році отримав 12 млрд грн чистого прибутку проти 19 млрд грн збитку в попередньому році, йдеться у фінансовому звіті компанії.
Будь ласка, зачекайте...
При знищеній промисловості можна вільно продавати український газ у Європу.
Міжнародний незалежний аудит реальних обсягів видобутку, формування ціни та повноти розрахунків за український газ жодного разу в історії незалежності не проводився. Цей мегакорупційний клондайк повністю закритий від посторонніх очей його власника.
https://www.youtube.com/watch?v=D6mIZU-****
Прошу репоста, это реально важно! Лонгрид про газ и РГК НАБУ
Итак, сегодня, 25 мая 2022 года, ДБР и печерский суд забрали у Фирташа все обл.газы
Ага, вы думали патриоты это НАБУ и САП? Х*Й ТАМ! ДБР, Венедиктова и Печерский суд (пишу и смеюсь, ей богу).
Так вот, по клопотанню ДБР, Печерский суд передал АРМЕ (еще одна патриотично настроенная организация) 26 газораспределительных компаний.
Давайте вспомним что ваш покорный слуга и его коллеги по Рада громадського контролю НАБУ делали ровно год назад, в апреле 2021 года?
(1) Ответ - мы писали письма в РНБО и НКРЕКП с требованием НЕМЕДЛЕННО проверить массовый незаконный отбор газа облгазами Фирташа (фото 1) (ссылка тут - https://www.facebook.com/kontrolNABU/posts/1893602527481947)
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Примерно тут власть увольняет Коболева и разрушает наблюдательный совет Нафтогаза, а вместе с тем - корпоративную реформу в целом.
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(2) Ответа мы не получили, зато 14 июля Верховна Рада голосует закон (3508-Д) который открывает дорогу Фирташу на списание почти всех долгов перед Нафтогазом
(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987325258148646&id=100006136038244)
(3) Пока все это происходит, мой коллега по РГК НАБУ Yehor Paskhalov (а сейчас - лейтенант ЗСУ) в Верховном суде, судится с Фирташем по температурным коэффициентам. Вот даже фотки с нашей акции под Верховным Судом
(https://www.facebook.com/sokyra.space/posts/1167980847000526). Если кто не в курсе, температурные коэффициенты это тупо "надбавка" до 11% которые Фирташ впихнул к себе в платежки. На ровном месте, да Просто потому что может.
(4) 30 ноября Верховный Суд принимает решение что температурные коэффициенты ЗАКОННЫ (https://biz.liga.net/.../verhovnyy-sud-uzakonil...)
Это дает право Фирташу списать себе миллиардные долги перед Нафтогазом (начисления то были законны! А люди их не платили (какие плохие люди).
(5) Зимой 2021-2022 Юрий Витренко вместе с Фирташем через "балансирующую группу" (это такая "реформа" Витренко в стиле "мы даем Фирташу газ, он за него не платит, а мы ему не задаем вопросов) распиливают энное количество денег (как именно осуществлялся процесс распиливания я написал тут - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3088923271322177&id=100006136038244)
(6) В мае 2022 года, Витренко говорит что ему "для прохождения отопительного сезона" нужно 220 млрд грн (https://forbes.ua/.../naftogazu-znov-ne-vistachae...)
(7) И мы наконец-то приходим в сегодняшний день - когда ДБР забирает облгазы у Фирташа? Почему? Потому что долгов уже такое количество что их нужно либо опять через ВР законом "прощать", либо что-то делать с облгазами. Вот решили их забрать.
Конкретно "что будет дальше" я вам сейчас не скажу, потому что этих сценариев - миллион, вплоть до "проигрываем суды и возвращаем все обратно".
Почти наверняка, долги Фирташа (там около 60 млрд грн) государство никогда не увидит (я очень верю в способность Дмитрия Васильевича договариваться).
Так или иначе, РГК НАБУ, Демократична Сокира - делали все в наших силах чтобы приблизить момент когда Фирташ лишится своих облгазов.
Мы - писали письма в РНБО
Мы - проводили медиа кампанию, чтобы люди знали кто вороует газ и кто покрывает эти схемы
Мы - судились с Фирташем в судах
Мы - ходили на митинги под суды
Мы говорили что это вопрос национальной безопасности. Через год, "потеряв" по дороге два ГОДОВЫХ бюджета на армию, государство тоже теперь думает что "облгазы это вопрос национальной безопасности" (фото 2).
Я искренне верю что "Украина будущего", это страна в которое НЕТ Фирташа. В которой НЕТ Коломойского, а так же других международных преступников.
И я буду делать все что могу, чтобы избавить нашу страну от этих.... людей. Только так мы сможем построить сильную Украину. Уверен, именно такой ее хотят видеть наши защитники, которые каждый день рискуют своей жизнью ради нашего будушего.
А що з армією, чи не потрібніші їм ці кошти?
Тарифи мають бути ринковими, а українці рахувати і економити кожен кіловат
До речі більшості населенню України просто нічим платити за комунальні
послуги, чи для Зе це прикра новина ?
«Я не можу запропонувати нічого, крім крові, важкої праці, сліз і поту. На нас чекає суворе випробування. Перед нами багато довгих місяців боротьби і страждань. Ви мене запитаєте, який же наш політичний курс? Я відповім: вести війну на морі, суші і в повітрі, з усією міццю і силою, яку дає нам Бог; вести війну проти жахливої тиранії, яка перевершує будь-який людський злочин. Ось наш курс. Ви запитаєте, яка наша мета? Я можу відповісти одним словом: перемога, перемога за всяку ціну, перемога, незважаючи на весь жах, перемога, яким би довгим і важким не був шлях; тому що без перемоги не буде життя.» - Вінстон Черчілль, 13 травня 1940 року
очередной распил маме в америкукак привыкли.
То буде "каждому по потрєбності" ? З державного ( тобто спільного) бюджету ? Клоуни.