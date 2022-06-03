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Кабмін запропонував направити $6 мільярдів міжнародної допомоги на стримування тарифів для населення

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газ,отопление,тепло,тариф

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до державного бюджету на 2022 рік, який передбачає виділення 226,1 млрд грн Міністерству енергетики для стримування тарифів для населення та підготовку до наступного опалювального сезону.

Відповідний урядовий законопроєкт зареєстрований у парламенті 1 червня під №7429.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, із вказаної суми 150,1 млрд грн планується спрямувати на компенсації суб’єктам ринку природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки. Передусім, йдеться про НАК "Нафтогаз України".

Ще 76 млрд грн пропонується виділити на врегулювання заборгованості, відповідно до закону "Про заходи щодо подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу", підписаного у серпні минулого року.

Крім того, планується додатково виділити 38,2 млрд грн на субвенції місцевим бюджетам на відшкодування різниці в тарифах на тепло.

Для фінансування відповідних видатків Кабмін пропонує передбачити у держбюджеті додаткові надходження на загальну суму 264,3 млрд грн, а саме:

  • додаткові надходжень від сплати дивідендів "Нафтогазом" за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році (у тому числі авансом) у сумі 64,41 млрд грн;.
  • додаткових надходжень від сплати авансового платежу з податку на прибуток при виплаті цих дивідендів у сумі 11,59 млрд грн;
  • надходжень донорської та іншої міжнародної допомоги, яка надається з метою фінансування заходів, спрямованих на урегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання у період воєнного стану та подальшого відновлення, у сумі 188,3 млрд грн ($6,4 млрд за курсом НБУ).

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, НАК "Нафтогаз України" потребує майже 220 млрд грн, щоб забезпечити газом наступний опалювальний сезон.

Зокрема, "Нафтогаз" планує імпортувати 2,7 млрд кубометрів газу та ще 1,8 млрд кубометрів закупити на внутрішньому ринку. "Нафтогазу" може не вистачити 189 млрд грн на закупівлю цього газу, а загальний дефіцит грошових коштів групи для забезпечення наступного опалювального сезону може становити 219 млрд грн. У минулому році "Нафтогаз" імпортував 2,5 млрд кубометрів газу на 42 млрд грн, однак з того часу ціни на газ у Європі значно зросли.

При цьому з 1 листопада до 1 травня заборгованість споживачів перед "Нафтогазом" зросла у шість разів – до 85,9 млрд грн. При цьому до початку активної фази війни, у листопаді-лютому борг споживачів зріс у 3,7 раза – до 51,6 млрд грн.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" у 2021 році отримав 12 млрд грн чистого прибутку проти 19 млрд грн збитку в попередньому році, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+21
нахрена финансировать коммунальную розруху и некоторых олигархов таких как ахметов и православная **** ??? , есть субсидии тем кто действительно нуждается, финансируйте этих потребителей а не монополии. А то развели дибилизм - потребление газа в 1,5 раза больше чем Польше, а ВВП в 10 раз ниже.
показати весь коментар
03.06.2022 20:53
+15
Фірташ втратив облгази, Україна втратила гроші
https://www.youtube.com/watch?v=D6mIZU-****


Прошу репоста, это реально важно! Лонгрид про газ и РГК НАБУ

Итак, сегодня, 25 мая 2022 года, ДБР и печерский суд забрали у Фирташа все обл.газы

Ага, вы думали патриоты это НАБУ и САП? Х*Й ТАМ! ДБР, Венедиктова и Печерский суд (пишу и смеюсь, ей богу).

Так вот, по клопотанню ДБР, Печерский суд передал АРМЕ (еще одна патриотично настроенная организация) 26 газораспределительных компаний.

Давайте вспомним что ваш покорный слуга и его коллеги по Рада громадського контролю НАБУ делали ровно год назад, в апреле 2021 года?

(1) Ответ - мы писали письма в РНБО и НКРЕКП с требованием НЕМЕДЛЕННО проверить массовый незаконный отбор газа облгазами Фирташа (фото 1) (ссылка тут - https://www.facebook.com/kontrolNABU/posts/1893602527481947)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Примерно тут власть увольняет Коболева и разрушает наблюдательный совет Нафтогаза, а вместе с тем - корпоративную реформу в целом.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2) Ответа мы не получили, зато 14 июля Верховна Рада голосует закон (3508-Д) который открывает дорогу Фирташу на списание почти всех долгов перед Нафтогазом

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987325258148646&id=100006136038244)

(3) Пока все это происходит, мой коллега по РГК НАБУ Yehor Paskhalov (а сейчас - лейтенант ЗСУ) в Верховном суде, судится с Фирташем по температурным коэффициентам. Вот даже фотки с нашей акции под Верховным Судом

(https://www.facebook.com/sokyra.space/posts/1167980847000526). Если кто не в курсе, температурные коэффициенты это тупо "надбавка" до 11% которые Фирташ впихнул к себе в платежки. На ровном месте, да Просто потому что может.

(4) 30 ноября Верховный Суд принимает решение что температурные коэффициенты ЗАКОННЫ (https://biz.liga.net/.../verhovnyy-sud-uzakonil...)

Это дает право Фирташу списать себе миллиардные долги перед Нафтогазом (начисления то были законны! А люди их не платили (какие плохие люди).

(5) Зимой 2021-2022 Юрий Витренко вместе с Фирташем через "балансирующую группу" (это такая "реформа" Витренко в стиле "мы даем Фирташу газ, он за него не платит, а мы ему не задаем вопросов) распиливают энное количество денег (как именно осуществлялся процесс распиливания я написал тут - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3088923271322177&id=100006136038244)

(6) В мае 2022 года, Витренко говорит что ему "для прохождения отопительного сезона" нужно 220 млрд грн (https://forbes.ua/.../naftogazu-znov-ne-vistachae...)

(7) И мы наконец-то приходим в сегодняшний день - когда ДБР забирает облгазы у Фирташа? Почему? Потому что долгов уже такое количество что их нужно либо опять через ВР законом "прощать", либо что-то делать с облгазами. Вот решили их забрать.

Конкретно "что будет дальше" я вам сейчас не скажу, потому что этих сценариев - миллион, вплоть до "проигрываем суды и возвращаем все обратно".

Почти наверняка, долги Фирташа (там около 60 млрд грн) государство никогда не увидит (я очень верю в способность Дмитрия Васильевича договариваться).

Так или иначе, РГК НАБУ, Демократична Сокира - делали все в наших силах чтобы приблизить момент когда Фирташ лишится своих облгазов.

Мы - писали письма в РНБО

Мы - проводили медиа кампанию, чтобы люди знали кто вороует газ и кто покрывает эти схемы

Мы - судились с Фирташем в судах

Мы - ходили на митинги под суды

Мы говорили что это вопрос национальной безопасности. Через год, "потеряв" по дороге два ГОДОВЫХ бюджета на армию, государство тоже теперь думает что "облгазы это вопрос национальной безопасности" (фото 2).

Я искренне верю что "Украина будущего", это страна в которое НЕТ Фирташа. В которой НЕТ Коломойского, а так же других международных преступников.

И я буду делать все что могу, чтобы избавить нашу страну от этих.... людей. Только так мы сможем построить сильную Украину. Уверен, именно такой ее хотят видеть наши защитники, которые каждый день рискуют своей жизнью ради нашего будушего.
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03.06.2022 22:25
+11
При собівартості видобутку газу 1-1.5грн/куб розпочався тотальний дєрєбан міжнародної допомоги Україні і стримування ненажерливих апетитів мародерів та різномастних корупціонерів при владному кориті.
При знищеній промисловості можна вільно продавати український газ у Європу.

Міжнародний незалежний аудит реальних обсягів видобутку, формування ціни та повноти розрахунків за український газ жодного разу в історії незалежності не проводився. Цей мегакорупційний клондайк повністю закритий від посторонніх очей його власника.
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03.06.2022 22:04
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Правила форума Рада форумчан
нахрена финансировать коммунальную розруху и некоторых олигархов таких как ахметов и православная **** ??? , есть субсидии тем кто действительно нуждается, финансируйте этих потребителей а не монополии. А то развели дибилизм - потребление газа в 1,5 раза больше чем Польше, а ВВП в 10 раз ниже.
показати весь коментар
03.06.2022 20:53 Відповісти
Вкрасти і підняти рейтинг серед люмпенів.
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03.06.2022 22:50 Відповісти
А в европі думаю немає центрального опалення бо це суцільна корупція і втрати тепла.Якщо зробимо індивідуальне опалення то економія буде в рази
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05.06.2022 21:59 Відповісти
центральное отопление по факту всегда должно быть выгоднее индивидуального (если есть кому потреблять конечно). то что в европе этого нет это просто следствие уважения к собственности, там никто не станет палить чей-то дом чтобы рядом что-то построить, если договориться дорого. а то что у нас привыкли к распилам и работам исключительно на бумаге это немного другое, но - таки да, если не умеют сразу нормально надо постепенно пройти все стадии без навязывания "услуг" всем подряд и лицензий "избранным".
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05.06.2022 23:10 Відповісти
Понятно, Зє-піздота громадян України питати "що, куди й як" у питаннях використання грошей, буде у останню чергу. Якщо ця черга таки дійде.
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03.06.2022 21:16 Відповісти
А сколько из этих женег пойдет на премии? И почему Газпром закупает у украинсуих производителей по российским ценам? Что олигархи похудали во время войны? Рукожопый кабмин..
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03.06.2022 21:48 Відповісти
При собівартості видобутку газу 1-1.5грн/куб розпочався тотальний дєрєбан міжнародної допомоги Україні і стримування ненажерливих апетитів мародерів та різномастних корупціонерів при владному кориті.
При знищеній промисловості можна вільно продавати український газ у Європу.

Міжнародний незалежний аудит реальних обсягів видобутку, формування ціни та повноти розрахунків за український газ жодного разу в історії незалежності не проводився. Цей мегакорупційний клондайк повністю закритий від посторонніх очей його власника.
показати весь коментар
03.06.2022 22:04 Відповісти
Фірташ втратив облгази, Україна втратила гроші
https://www.youtube.com/watch?v=D6mIZU-****


Прошу репоста, это реально важно! Лонгрид про газ и РГК НАБУ

Итак, сегодня, 25 мая 2022 года, ДБР и печерский суд забрали у Фирташа все обл.газы

Ага, вы думали патриоты это НАБУ и САП? Х*Й ТАМ! ДБР, Венедиктова и Печерский суд (пишу и смеюсь, ей богу).

Так вот, по клопотанню ДБР, Печерский суд передал АРМЕ (еще одна патриотично настроенная организация) 26 газораспределительных компаний.

Давайте вспомним что ваш покорный слуга и его коллеги по Рада громадського контролю НАБУ делали ровно год назад, в апреле 2021 года?

(1) Ответ - мы писали письма в РНБО и НКРЕКП с требованием НЕМЕДЛЕННО проверить массовый незаконный отбор газа облгазами Фирташа (фото 1) (ссылка тут - https://www.facebook.com/kontrolNABU/posts/1893602527481947)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Примерно тут власть увольняет Коболева и разрушает наблюдательный совет Нафтогаза, а вместе с тем - корпоративную реформу в целом.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2) Ответа мы не получили, зато 14 июля Верховна Рада голосует закон (3508-Д) который открывает дорогу Фирташу на списание почти всех долгов перед Нафтогазом

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987325258148646&id=100006136038244)

(3) Пока все это происходит, мой коллега по РГК НАБУ Yehor Paskhalov (а сейчас - лейтенант ЗСУ) в Верховном суде, судится с Фирташем по температурным коэффициентам. Вот даже фотки с нашей акции под Верховным Судом

(https://www.facebook.com/sokyra.space/posts/1167980847000526). Если кто не в курсе, температурные коэффициенты это тупо "надбавка" до 11% которые Фирташ впихнул к себе в платежки. На ровном месте, да Просто потому что может.

(4) 30 ноября Верховный Суд принимает решение что температурные коэффициенты ЗАКОННЫ (https://biz.liga.net/.../verhovnyy-sud-uzakonil...)

Это дает право Фирташу списать себе миллиардные долги перед Нафтогазом (начисления то были законны! А люди их не платили (какие плохие люди).

(5) Зимой 2021-2022 Юрий Витренко вместе с Фирташем через "балансирующую группу" (это такая "реформа" Витренко в стиле "мы даем Фирташу газ, он за него не платит, а мы ему не задаем вопросов) распиливают энное количество денег (как именно осуществлялся процесс распиливания я написал тут - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3088923271322177&id=100006136038244)

(6) В мае 2022 года, Витренко говорит что ему "для прохождения отопительного сезона" нужно 220 млрд грн (https://forbes.ua/.../naftogazu-znov-ne-vistachae...)

(7) И мы наконец-то приходим в сегодняшний день - когда ДБР забирает облгазы у Фирташа? Почему? Потому что долгов уже такое количество что их нужно либо опять через ВР законом "прощать", либо что-то делать с облгазами. Вот решили их забрать.

Конкретно "что будет дальше" я вам сейчас не скажу, потому что этих сценариев - миллион, вплоть до "проигрываем суды и возвращаем все обратно".

Почти наверняка, долги Фирташа (там около 60 млрд грн) государство никогда не увидит (я очень верю в способность Дмитрия Васильевича договариваться).

Так или иначе, РГК НАБУ, Демократична Сокира - делали все в наших силах чтобы приблизить момент когда Фирташ лишится своих облгазов.

Мы - писали письма в РНБО

Мы - проводили медиа кампанию, чтобы люди знали кто вороует газ и кто покрывает эти схемы

Мы - судились с Фирташем в судах

Мы - ходили на митинги под суды

Мы говорили что это вопрос национальной безопасности. Через год, "потеряв" по дороге два ГОДОВЫХ бюджета на армию, государство тоже теперь думает что "облгазы это вопрос национальной безопасности" (фото 2).

Я искренне верю что "Украина будущего", это страна в которое НЕТ Фирташа. В которой НЕТ Коломойского, а так же других международных преступников.

И я буду делать все что могу, чтобы избавить нашу страну от этих.... людей. Только так мы сможем построить сильную Украину. Уверен, именно такой ее хотят видеть наши защитники, которые каждый день рискуют своей жизнью ради нашего будушего.
показати весь коментар
03.06.2022 22:25 Відповісти
Все верно только Фирташ появился не вчера государство в лице высших должностных лиц ему позволило владеть банками, которые он вывернул на изнанку скупил за счет этого стратегические сырьевые предприятия и те-же облгазы. Всем известно что Фирташ кошелек Путина, а все правительства с ним сотрудничали и перечисляли огромные деньги с бюджета скорее всего не бесплатно, а за вознаграждение, апогеем проплат как не странно для патриотов был 2014 год порядка 10 млрд. $ что послужило одной из причин таких как финансирование банков с бюджета и других причин к скачку курса гривны с 8 до 26, что в свою очередь привело к другим изменениям . Но выводы не сделаны и все продолжается по старому, только прибавилась еще одна тема расходования бюджета на дороги где прибыли оседают тоже миллиарды $.
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05.06.2022 18:17 Відповісти
******** все. Часу залишилось обмаль.
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03.06.2022 22:33 Відповісти
Та чого вже там! Може перечислити 6 млрд. прямо Ігорю Валерійовичу Бені та не морочити людям голову (чи щось інше)?
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03.06.2022 23:20 Відповісти
Зеленые крысы, как крысами были так крысами и останутся. Даже война не исправит сущность
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04.06.2022 05:31 Відповісти
І що далі, газ подешевшає наступного року?
А що з армією, чи не потрібніші їм ці кошти?
Тарифи мають бути ринковими, а українці рахувати і економити кожен кіловат
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04.06.2022 19:18 Відповісти
Пошёл дерибан. И так долго сдерживались. ЗЕшлюхи, идите в отставку!!!
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04.06.2022 19:30 Відповісти
Сложное решение. С одной стороны, в перспективе, решение выйдет боком для экономики. А с другой, если отпустить тарифы, то неплатежи парализуют всю комму налку и приведут к ее полному коллапсу. Очень сложное решение.
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04.06.2022 19:45 Відповісти
Та ну да, Ахметка і Коломойша не повинні бути голодними.
До речі більшості населенню України просто нічим платити за комунальні
послуги, чи для Зе це прикра новина ?
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04.06.2022 22:03 Відповісти
Зе КЛОУНИ КАЗАЛИ НА ПОРОХА МАРОДЕР ?
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04.06.2022 22:08 Відповісти
Треба повертатись до старого нарахування тарифів і перестати фінансувати Фірташа та Ахметова і включати Нац. Банк щоб регулював ринок валют, не працюють нововведення під час війни!!!!!!!
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05.06.2022 07:07 Відповісти
Якщо олігарх виводе свої зароблені гроші за кордон, то це не резидент з усими витікающими, тоді почти всі Слуги не резиденти)))
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05.06.2022 07:14 Відповісти
Почався дерибан міжнародної допомоги олігархами треба знову списати їм довги перед Україною.
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05.06.2022 11:00 Відповісти
Не, ну самое время сейчас 6 ярдов выбросить в пропасть, чего уж там....
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05.06.2022 12:52 Відповісти
Фінансуємо Ахмєвота і його газ. Населенню нічого не перепаде.
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05.06.2022 14:35 Відповісти
Может сначала надо провести проверку тарифо-образования а потом финансировать через население прибыли частных монополий да и в Нафтогазе не могут внятно объяснить какая себестоимость украинского газа так еще и прибыль которую от не маленьких цен направили не на закупку газа для зимнего сезона в 2021 году а на дороги совсем в другую отрасль которая финансируется в например в ЕС не из бюджета а за счет дорожного фонда и частных инвестиций а бюджет расходуют на социалку и оборону.
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05.06.2022 17:48 Відповісти
фірташ ддддуже підвів бєнюренигата з водою на кримський содовий (арахамло літало до нього 2 рази в Відень)......
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05.06.2022 17:51 Відповісти
Ціна газу повинна бути ринковими, хто не зможе платити - субсидія. Це правильно і справедливо. Чому опалення маєтку на 1000 квадратів повинен оплачувати держава? Країна летить в прірву, а совкодрочерський піар - понад усе. На неринкових тарифах для населення гарно піднімати власні статки. Це вже ж було. Влада популістів під час війни - це трагедія. Наш найвеличніший Черчіль не хоче взяти на себе відповідальність і проголосити промову до народу:
«Я не можу запропонувати нічого, крім крові, важкої праці, сліз і поту. На нас чекає суворе випробування. Перед нами багато довгих місяців боротьби і страждань. Ви мене запитаєте, який же наш політичний курс? Я відповім: вести війну на морі, суші і в повітрі, з усією міццю і силою, яку дає нам Бог; вести війну проти жахливої тиранії, яка перевершує будь-який людський злочин. Ось наш курс. Ви запитаєте, яка наша мета? Я можу відповісти одним словом: перемога, перемога за всяку ціну, перемога, незважаючи на весь жах, перемога, яким би довгим і важким не був шлях; тому що без перемоги не буде життя.» - Вінстон Черчілль, 13 травня 1940 року
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05.06.2022 20:30 Відповісти
вместо создания оборонных военных производств, рабочих мест для беженцев и потерявших жилье и т.п. делают очередной распил маме в америку как привыкли.
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05.06.2022 22:46 Відповісти
шесть лярдов денег, это ведь больше в полтора раза всей военной помощи США с 14го года на сегодня, нет? может лучше оружие купить? или народ таки вооружить наконец-то. тут и на патроны хватит раздать и на потяжелее чего. или планы, что Хйло сдохнет а деньги останутся?
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05.06.2022 22:56 Відповісти
У когось є тільки ліжко в гуртожитку , а у когось квартира на багато кубів ( висота стелі 3,5 м) , які треба зігріти.
То буде "каждому по потрєбності" ? З державного ( тобто спільного) бюджету ? Клоуни.
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06.06.2022 00:02 Відповісти
Гниди таки ж знайшли як "розпиляти" міжнародну допомогу...
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06.06.2022 08:44 Відповісти
На стримування апетитів Бені)))
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06.06.2022 09:48 Відповісти
Хлопці вжу напоготові. ВІтренко буде впарювати український газ населенню по ціні Гамбургського хабу, а різницю (дотацію тому ж населенню) він отримає з бюджету. Кажуть ніби десь війна...
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06.06.2022 11:47 Відповісти
 
 