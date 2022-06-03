Кабмін запропонував направити $6 мільярдів міжнародної допомоги на стримування тарифів для населення

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до державного бюджету на 2022 рік, який передбачає виділення 226,1 млрд грн Міністерству енергетики для стримування тарифів для населення та підготовку до наступного опалювального сезону.

Відповідний урядовий законопроєкт зареєстрований у парламенті 1 червня під №7429.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, із вказаної суми 150,1 млрд грн планується спрямувати на компенсації суб’єктам ринку природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки. Передусім, йдеться про НАК "Нафтогаз України".

Ще 76 млрд грн пропонується виділити на врегулювання заборгованості, відповідно до закону "Про заходи щодо подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу", підписаного у серпні минулого року.

Крім того, планується додатково виділити 38,2 млрд грн на субвенції місцевим бюджетам на відшкодування різниці в тарифах на тепло.

Для фінансування відповідних видатків Кабмін пропонує передбачити у держбюджеті додаткові надходження на загальну суму 264,3 млрд грн, а саме:

додаткові надходжень від сплати дивідендів "Нафтогазом" за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році (у тому числі авансом) у сумі 64,41 млрд грн;.

додаткових надходжень від сплати авансового платежу з податку на прибуток при виплаті цих дивідендів у сумі 11,59 млрд грн;

надходжень донорської та іншої міжнародної допомоги, яка надається з метою фінансування заходів, спрямованих на урегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання у період воєнного стану та подальшого відновлення, у сумі 188,3 млрд грн ($6,4 млрд за курсом НБУ).

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, НАК "Нафтогаз України" потребує майже 220 млрд грн, щоб забезпечити газом наступний опалювальний сезон.

Зокрема, "Нафтогаз" планує імпортувати 2,7 млрд кубометрів газу та ще 1,8 млрд кубометрів закупити на внутрішньому ринку. "Нафтогазу" може не вистачити 189 млрд грн на закупівлю цього газу, а загальний дефіцит грошових коштів групи для забезпечення наступного опалювального сезону може становити 219 млрд грн. У минулому році "Нафтогаз" імпортував 2,5 млрд кубометрів газу на 42 млрд грн, однак з того часу ціни на газ у Європі значно зросли.

При цьому з 1 листопада до 1 травня заборгованість споживачів перед "Нафтогазом" зросла у шість разів – до 85,9 млрд грн. При цьому до початку активної фази війни, у листопаді-лютому борг споживачів зріс у 3,7 раза – до 51,6 млрд грн.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" у 2021 році отримав 12 млрд грн чистого прибутку проти 19 млрд грн збитку в попередньому році, йдеться у фінансовому звіті компанії.