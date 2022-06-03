Кабмін виділив 50 мільйонів на компенсацію власникам житла за розміщення переселенців

Кабінет міністрів виділив 50,6 млн грн на компенсацію видатків власникам житла за розміщення переселенців у квітні.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук за результатами засідання уряду 3 червня.

"Виділено 50 616 450 грн обласним державним адміністраціям для відповідних обласних військових адміністрацій з метою покриття витрат за квітень 2022 року на компенсацію видатків власникам жилих приміщень приватного житлового фонду за тимчасове безоплатне розміщення ВПО, які перемістилися у період воєнного стану", – написав Мельничук.

Вын додав, що також затверджено розподіл зазначених коштів у розрізі обласних державних адміністрацій.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив три державні програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 або 3000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.