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Мінфін перегляне умови програм пільгового кредитування бізнесу

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кредит

Міністерство фінансів перегляне плани розвитку державних програм пільгового кредитування бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ) за підсумками засідання Ради з фінансової стабільності, яке відбулося 1 червня.

Згідно з повідомленням, Рада фінастбільності розглянула поточну робота і подальший розвиток державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

"Члени РФС підтримали наміри Міністерства фінансів актуалізувати разом із Фондом розвитку підприємництва плани розвитку державних програм сприяння кредитуванню, для подальшої підтримки українського бізнесу та належного виконання зобов’язань перед банками з компенсації процентної ставки", – сказано у повідомленні.

Водночас учасники засідання зазначили, що програма "Доступні кредити 5-7-9 %" під час війни стала основним драйвером підтримки кредитування бізнесу.

"За час дії воєнного стану банки надали майже 8 тисячам підприємств та ФОП понад 28 млрд грн кредитів, у тому числі 17 млрд грн надано агропідприємствам для проведення посівної кампанії. Загальний обсяг підписаних за програмою угод станом на 27 травня перевищив 117 млрд грн, підтримкою скористались понад 42 тис. підприємств та ФОП. Наразі банки щотижнево надають 3-4 млрд грн кредитів бізнесу і ці темпи постійно зростають", – наголошується у повідомленні НБУ.

Як повідомлялося, заступник голови Національного банку (НБУ) Сергій Ніколайчук відзначав, що внаслідок стрімкого підвищення облікової ставки до 25% річних банки можуть суттєво підвищити кредитні ставки, що може збільшити видатки держбюджету на компенсацію відсотків за кредитами для бізнесу в рамках пільгових програм кредитування.

Автор: Михайло Орлюк
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Да-да. Уже есть немало примеров, как "бизнесмены" Мариуполя (и не только), перешедшие на сторону врага, набрав кредиты, сделали ручкой. Есть киевские, проконвертировавшие кредиты и теперь припеваючи, сидя на пляжах Хорватии Черногории, думают, сколько выручат за наличные евро, подросшее в цене на 30 процентов.
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04.06.2022 08:37 Відповісти
В селе где я раньше жил в Запорожской области один из фермеров взял трактор в кредит под 7% годовых в Приватбанке начало февраля. В начале войны его слова "Ну теперь не нужно будет отдавать кредит" и тут облом орки село не окупировали.
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04.06.2022 16:36 Відповісти
Банки выдали кредиты не всем предпринимателям в классическом смысле слова в среднем под 7% годовых при фактической девальвации в условиях двух курсов. Скупили $ на бирже по 29 и продали по 36 получив при этом 24% с оборота ни производя ни каких товаров и услуг и таких оборотов можно делать не один, затем НБУ поднял % ставку до 25% а за ней поднимутся и % по кредитам минимум до 35%, а разницу 35%-7% = 28% в год заплатит государство то-есть пенсионеры и бюджетники военные учителя медики - не стыдно? или они не лохи что бы бюджет кому то платил нормальные зарплаты. Все это напоминает схемы 2014 года когда с бюджета во время войны миллиардами датировались банки ну а потом будут дороги или еще что то и так по кругу только не на людей.
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05.06.2022 03:51 Відповісти
третій місяць кредитування бізнесу не дають кажуть немає коштів,на ваш напрямок(промислове обладнання) .Приват банк.Але на фермерів є.
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05.06.2022 10:10 Відповісти
Наразі банки щотижнево надають 3-4 млрд грн кредитів бізнесу і ці темпи постійно зростають", - наголошується у повідомленні НБУ. Джерело: https://biz.censor.net/n3345793

Из их 42 тыс. только 8 тыс. или 20% это фермеры а все остальные другие направления и то какая то часть из фермеров вполне могут обойтись без кредита потому как обрабатывают более 1 тыс.га а еще есть друзья родственники банкиров и министров потому для всех желающих кредитов не хватает .
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05.06.2022 14:03 Відповісти
 
 