Євросоюз скасовує мита для українського експорту із завтрашнього дня

Рішення Євросоюзу про скасування усіх мит і зборів для українського експорту, що спрямовується на європейський ринок, офіційно оприлюднено і набуде чинності з 4 червня.

Про це речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер заявила на брифінгу у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Регуляторні правила, що тимчасово призупиняють усі збори з імпорту, що надходить в ЄС з України, були оприлюднені сьогодні в Офіційному журналі ЄС. Вони набудуть чинності завтра, 4 червня, та будуть діяти до 5 червня 2023 року", – повідомила речниця Єврокомісії.

Вона наголосила, що Єврокомісія вітає швидке ухвалення цих заходів Європарламентом і Радою ЄС.

"Це безпрецедентний крок, спрямований на розвиток економіки України, яка була значно ослаблена внаслідок російської агресії. Він допоможе подолати важку ситуацію, в якій опинились українські виробники та експортери після російського військового вторгнення", – зазначила речниця ЄК.

Як повідомлялося, 24 травня Рада Європейського Союзу затвердила рішення про тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні преференції щодо певних українських товарів.

Рішення буде діяти протягом одного року та призупинить, зокрема: