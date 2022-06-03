Росію відсторонили від участі в 42 міжнародних організаціях, – МЗС

Із 24 лютого, повтомасштабного вторгнення Росії в Україну, вдалося позбавити, призупинити або обмежити діяльність РФ вже в 42 міжнародних організаціях та майданчиках.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

"З перших днів повномасштабного вторгнення РФ українська дипломатія розгорнула масштабну роботу над тотальною ізоляцією Росії на міжнародному рівні. Після всіх вчинених росіянами звірств і воєнних злочинів Росія втратила будь-яке моральне право сидіти за одним столом з цивілізованими країнами", – заявив міністр законрдонніх справ Дмитро Кулеба.

Він додав, що робота й далі триває.

"Ми не зупинимося. Земля має горіти під ногами Росії не лише в Україні, а й в усьому світі. Працюємо з кожною країною, щоб жодних санитиментів щодо Росії не залишилося", – підкреслив Кулеба.