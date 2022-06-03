Євросоюз запровадив санкції проти засновника російського "Яндекса"

Євросоюз у рамках шостого пакету санкцій проти РФ запровадив санкції щодо співзасновника та СЕО російського інтернет-гіганта "Яндекс".

Як повідомляється в Офіційному журналі ЄС, "Яндекс" відповідає за просування російської пропаганди та цензуру контенту в інтернеті на вимогу Кремля.

Всього під санкції потрапили 65 фізичних осіб з Росії, включно з членами родини прессекретаря російського президента Дмітрія Пєскова, родичами інших соратників Владіміра Путіна, низкою російських пропагандистів, призначених Росією керівників окупованих українських регіонів, а також російських військових.

Одразу після оприлюднення цього рішення "Яндекс" заявив, що Аркадій Волож залишить всі посади в компанії, а також відійде від управління власним пакетом акцій, повідомляє російський "Коммерсант".

"Поки діють санкції, я не даватиму жодних вказівок та рекомендацій трасту щодо голосування, рішення продовжить приймати рада директорів. Це захистить інтереси компанії та всіх наших акціонерів. При цьому я продовжу допомагати компанії та її команді", – зазначив він.

Волож обіймав посаду CEO головної компанії "Яндекса" – зареєстрованої у Нідерландах Yandex N.V. і входив до його ради директорів.

Після того, як стало відомо про включення Воложа в санкційний список, акції "Яндекса" на Московській біржі впали майже на 12%.