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Шмигаль закликав міжнародні компанії відновлювати роботу в Україні

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шмигаль

Уряд України закликає міжнародні компанії відновлювати роботу в Україні.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання Кабміну.

"Хочу звернутися до всіх міжнародних компаній, які працювали в Україні. Відновлюйте свою роботу вже зараз, як це зробила більшість українських підприємств в безпечних регіонах. Уряд буде максимально вам допомагати. Припинення роботи в Україні – це санкції проти нашої економіки. Ваше повернення стане проявом справжньої солідарності з українським народом", – наголосив голова уряду.

Раніше у п’ятницю Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) оприлюднила результати опитування 101 керівника з близько 1 тис. своїх компаній-членів, у ході якого 47% респондентів повідомили про відновлення роботи в повному обсязі, тоді як у травні таких було 28%.

Автор: Михайло Орлюк
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Угу. З 20-25% додатковим прихованим налогом для виведеного капіталу? А як персонал відправляти у відрядження? А як контракти робити?
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03.06.2022 17:56 Відповісти
 
 