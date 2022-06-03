Львівська митниця організувала "зелені коридори" для бензовозів з обох боків пунктів пропуску з Польщею.

Про це повідомив в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков під час брифінгу у "Медіацентрі Україна"

За словами Меньшикова, для фур із пальним вдалось зробити так звані "зелені коридори" в обидва боки пунктів пропуску.

"Домовились з поляками про "зелені коридори" для пального. Пусті бензовози прямують в Європу без черг, так само швидко вони повертаються в Україну та проходять митний кордон. Я вважаю, що проблема з пальним буде вирішена найближчим часом", – сказав Меньшиков.

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Також без черг пропускають і автівки з гуманітарною допомогою.

"Черги вантажоперевезень зменшились протягом останнього тижня і стали контрольованими. Ми досягли домовленостей з польськими колегами, переформатували нашу роботу, зробили її ефективнішою. Наразі черг немає", – повідомив в.о. начальника Львівської митниці.

Раніше Кабінет міністрів повністю скасував державне регулювання роздрібних цін на бензин та дизпаливо.

Як повідомлялося, 17 травня перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявляла, що Оперативний штаб при Кабінеті міністрів ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, однак називала певні "граничні ціни".

"При цьому ми, звичайно, очікуємо, що граничні ціни на дизпаливо будуть не більше 58 грн, на бензин – не більше 52 грн", – пообіцяла вона.

Міністерство економіки 14 травня оновило граничні ціни на бензин та дизпаливо, після чого максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 39,86 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 42,31 грн/літр. Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпаливо – за 44,42 грн/л.

На початку травня Кабмін підвищив граничну торговельну надбавку до середньої роздрібної ціни на дизпаливо з 5 до 7 грн/літр, для бензинів – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр. Також нова версія постанови про держрегулювання містить норму, яка дозволяє нерегульовану ціну на преміальні марки при наявності у продажу стандартної марки. Водночас за наявності тільки преміальних марок на них поширюється норма про 5% від граничної ціни.