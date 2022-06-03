Євросоюз запровадив санкції проти "Білоруськалію" та найбільшого білоруського НПЗ

Євросоюз у рамках шостого пакету санкцій проти РФ запровадив санкції щодо восьми білоруських компаній.

Як повідомляється в Офіційному журналі ЄС, у тому числі під санкції потрапили державний "Білоруськалій" та його трейдерський підрозділ "Білоруська калійна компанія".

Крім того, до європейського санкційного списку увійшов білоруський НПЗ "Нафтан", найбільші у Білорусі виробники тютюнових виробів – "Гродненська тютюнова фабрика "Німан" і "Інтер Тобако", виробник комунальної автотехніки "Білкомунмаш" та найбільший білоруський логістичний оператор – "Бєлтаможсервіс", а також Національна державна телерадіокомпанія Білорусі.

Крім того, санкції запроваджено щодо 12 фізичних осіб з Білорусі, зокрема гендиректора "Білоруськалія" Івана Головатого, пропагандистів Грігорія Азарьонка, Ігоря Тура, Андрєя Сича та низки чиновників.

Як повідомлялося, 3 червня Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі. Відповідні рішення оприлюднено у Офіційному журналі ЄС та набули чинності.

Санкції передбачають часткову заборону на імпорт російської нафти (крім імпорту трубопроводами), відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT російського "Сбєрбанку", заборону мовлення в ЄС для трьох російських пропагандистських телеканалів, заборону на експорт низки товарів та технологій в РФ та розширення санкційних списків.