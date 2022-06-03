Україні не загрожує дефіцит цукру, – УКАБ

Виробленого в 2021/2022 маркетинговому році цукру вистачить, щоб спокійно і навіть з запасом перекрити річну потребу України в цукрі.

Про це йдеться в повідомленні "Українського клубу аграрного бізнесу".

Як повідомляється, за останні п'ять років річний фонд споживання України даного продукту становить близько 1,2 млн тонн. В 2020/2021 МР в України були певні проблеми з власним виробництвом цукру через несприятливі погодні умови, що призвели до низької врожайності цукрового буряку та низьких показників цукристості. Це був перший рік за тривалий період, коли Україна була змушена імпортувати сирець цукрової тростини для забезпечення свого населення цукром, так як власне виробництво склало 1 млн тонн, що нижче фонду споживання.

"Зовсім інша ситуація в 2021/2022 МР, адже за цей період з вирощеного українського цукрового буряку вдалося виробити 1,4 млн тонн цукру, що на 44% перевищує показник попереднього року. Виробленого цукру вистачить, щоб спокійно і навіть з запасом перекрити річну потребу України в цукрі. А з врахуванням того фактору, що частина населення України тимчасово виїхали за кордон, то й фонд споживання також зменшився і, відповідно, перехідний залишок збільшується", – сказано в повідомленні.

Однак, зазначається, на фоні війни в Україні, спостерігається ажіотажний попит на базові продукти харчування, тому свою чергу підвищений попит може призвести до зростання цін.

"Українцям не варто переживати за наявність цукру, адже цього року в Україні його виробили вдосталь. Окрім того, вже закінчується посів цукрового буряку цього літа і станом на 2 червня 2022 року вже засіяно 181 тис. га під цукровим буряком, що становить 80% посівних площ попереднього року. Ця цифра не фінальна і можливе її коригування в сторону збільшення в зв’язку з досівом та надходженням інформації трохи згодом. І вже через чотири місяці в Україні розпочнеться новий сезон цукроваріння для забезпечення потреб українців", – підсумували в УКАБ.