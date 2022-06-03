"Нафтогаз" оприлюднив нові тарифи на газ для постачальників гарячої води

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" з 1 червня до 31 липня 2022 року продаватиме газ виробникам тепла і гарячої води за ціною 7,42 грн (з урахуванням ПДВ) за кубометр.

Як повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України", нові тарифи встановлено відповідно до постанови Кабміну №637.

"Ці умови поширюються на обсяг газу, необхідний для забезпечення гарячого водопостачання. До переліку виробників тепла входять не лише великі підприємства, а також ОСББ, ЖБК, що управляють багатоквартирними будинками та мають власні котельні", – зазначається у повідомленні.

"Нафтогаз" звертає увагу, що для отримання пільгової ціни на купівлю газу необхідно укласти новий договір з "Нафтогаз Трейдинг" про постачання природного газу на 2021-2024 роки.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів своєю постановою №637 від 31 травня зобов’язав НАК "Нафтогаз України" постачати газ для забезпечення централізованого постачання гарячої води за пільговою ціною 7 420 грн (з ПДВ) за тисячу кубометрів. До цієї ціни додається тариф на послуги з транспортування природного газу та коефіцієнт, що застосовується при замовленні потужності на добу вперед.

Раніше "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" попередила про підвищення цін на газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) з 1 червня.

За даними ЗМІ, йдеться про підвищення цін з нинішніх 7,42 грн за кубометр (з ПДВ, без урахування тарифу оператора газотранспортної системи) до 16,55-29,49 грн за кубометр (з ПДВ та вартістю транспортування).

Водночас в "Нафтогазі" запевняли, що підвищення цін на газ для підприємств ТКЕ не позначиться на тарифах на опалення та гаряче водопостачання для населення, оскільки їх зростання планується стримувати за рахунок міжнародної фінансової допомоги. Однак відповідні зміни до законодавства ще не прийняті.

"Нафтогаз" з початку минулого опалювального сезону постачав підприємствам ТКЕ газ для потреб населення за фіксованою ціною 7 420 грн за тис. кубометрів та бюджетних установ – за 16 390 грн за тис. кубометрів.