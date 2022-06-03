Єврокомісія продовжить зменшувати залежність від російських енергоносіїв, – заява

Єврокомісія вітала затвердження Радою ЄС шостого пакету санкцій проти Росії наголосивши на продовженні європейського курсу на скорочення залежності Євросоюзу від російських енергоносіїв.

Про це йдеться в комюніке ЄК, передає Інтерфакс-Україна.

"Крім санкцій ЄС чітко дав зрозуміти, що скорочення нашої залежності від імпорту енергоносіїв з Росії є нагальним імперативом", – сказано в повідомленні.

За оцінкою Єврокомісії, "санкції є однією з найбільш помітних, прямих та потужних відповідей ЄС" на події в Україні. У заяві ЄК звертається увага, що "цей пакет також запроваджує додаткові санкції проти Білорусі, враховуючи її причетність" до дій Росії в Україні.

"Разом із попередніми п'ятьма пакетами ухвалені сьогодні санкції є безпрецедентними і покликані ще більше посилити економічний тиск на Росію та підірвати її здатність вести війну з Україною", – заявляють у Брюсселі.

Єврокомісія вказує на те, що, як і у разі попередніх санкційних пакетів, нові обмежувальні заходи були узгоджені з міжнародними партнерами.

У документі перераховуються оголошені раніше 3 червня Радою ЄС заходи щодо імпорту російської нафти та нафтопродуктів. Вказується, що діятиме певний перехідний період, щоб "дозволити галузі та світовим ринкам адаптуватися", а також тимчасовий виняток для трубопровідної сирої нафти, "щоб забезпечити поетапну відмову від російської нафти".

"Це дозволить ЄС та його партнерам забезпечити альтернативні поставки та зведе до мінімуму вплив на світові ціни на нафту", – вважають у Брюсселі.

ЄК також звертає увагу, що нинішній пакет включає "обмеження на хімічні речовини, які можуть бути використані при виробництві хімічної зброї".

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі.

"Завдяки сьогоднішньому пакету ми посилюємо обмеження на здатність Кремля фінансувати війну. Ми забороняємо імпорт російської нафти в ЄС і тим самим скорочуємо величезне джерело доходу для Росії. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також накладаємо санкції на винних у звірствах, які сталися в Бучі та Маріуполі, і забороняємо більше учасників дезінформації, які активно сприяють пропаганді війни президента Путіна", – прокоментував Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель.