Потік на в'їзд в Україну став рекордним із початку війни

Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон 24 дні поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, сумарно чистий притік в Україну за ці дні склав 167 тис. осіб – це рекордні показники з початку війни.

Про це йдеться в даних Держприкордонслужби.

Зазначається, що з урахуванням цих даних різниця за кількістю тих, хто виїхав і в'їхав в Україну через західний її кордон, з початку війни повернулася на рівень 2 квітня.

Так, 2 червня Україну залишило понад 35 тис. осіб порівняно з понад 30 тис. днем ​​раніше, тоді як кількість тих, хто прибув до країни, залишилася на рівні понад 37 тис., як і напередодні.

"Вже понад 20 днів кількість громадян, які повертаються в Україну, більша за чисельність тих, хто виїжджає за кордон", – констатує Держприкордонслужба.

Уточнюється, що минулої доби кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами незначно збільшилася – до 158 зі 154 напередодні.

За даними прикордонної служби Польщі, 2 червня з країни в Україну в'їхало 23,9 тис. у порівнянні з 27 тис. днем ​​раніше, у зворотному напрямку потік склав 22,5 тис. проти 21,5 тис. напередодні, передає Інтерфакс-Україна.

Загалом з початку війни до Польщі в'їхало з України 3,792 млн осіб, а виїхало у зворотному напрямку – 1,795 млн. осіб.

Прикордонна служба Польщі уточнила, що після початку війни у ​​лютому з України в'їхало 355 тис. осіб, у березні – 2 млн, у квітні – 661 ​​тис., а у травні – 670 тис. осіб.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН на 13:00 1 червня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 6,98 млн осіб, з них до Польщі 3,69 млн, Росію – 1,04 млн, Румунію – 587,22 тис., Молдову – 483,31 тис., Угорщину – 698,42 тис., Словаччину – 466,26 тис., Білорусь – 16,67 тис.

У той самий час в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 1 червня в'їхало 2,102 млн людей без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі.