Лукашенко заявив про готовність організувати транзит українського зерна через Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поспілкувався телефоном з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерешем.

Як повідомляє "Белта", сторони говорили зокрема й про вивезення зерна з України.

Лукашенко заявив, що Білорусь готова до постачання українського зерна до балтійських портів через територію країни. Також Мінськ, за його словами, готовий надавати усіляку допомогу щодо перевалки зерна білоруським залізничним транспортом, виділивши для цього необхідні потужності.

Самопроголошений президент запропонував генсеку ООН за столом переговорів за участю представників Білорусі, України та готових надати порти балтійських країн врегулювати проблеми цьому питанні.

Водночас Лукашенко наголосив: головне, щоб ці порти (Німеччини, Польщі, балтійський країн, Росії) були відкриті і для білоруських товарів.

Зазначається, що зі свого боку Гутерреш попросив невелику паузу на кілька днів, щоб переговорити з керівництвом зацікавлених країн.