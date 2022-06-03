Окупанти захоплюють майно українських компаній у Херсоні

Українські приватні компанії повідомляють про захоплення російськими окупаційними військами своєї власності у Херсонській області.

Зокрема, мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр-К" заявляє про втрату контроль над своїми торговими центрами у Херсоні.

"За наявною у нас інформацією, 1 червня до приміщення ТЦ "Епіцентр" та гіпермаркету "Нова лінія" в Херсоні зайшли озброєні люди, які назвалися представниками окупаційної влади та почали диктувати свої умови роботи. Відповідно, ми втратили контроль над фінансовою діяльністю торгових об'єктів, управлінням персоналом та експлуатацією", – повідомляє пресслужба "Епіцентру".

В компанії уточнили, що з моменту окупації Херсона нових поставок товарів до "Епіцентру" та "Нової лінії" не здійснювалося, проте на момент захоплення в них залишалися значні товарні запаси, подальша доля яких не відома.

Своєю чергою провайдер послуг платного телебачення та кабельного швидкісного інтернет-доступу група компаній Volia повідомив про вимушене зупинення надання послуг у Херсоні з 31 травня, через незаконне захоплення місцевого обладнання та офісів компанії.

"Мви не маємо жодного відношення до послуг, що надаються клієнтам компанії у місті. У свою чергу, компанія Volia провела повний перерахунок та повернула гроші абонентам за не надані з- за бойові дії послуги", – наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, 30 травня українські оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в Херсонській області. За Держспецзв'язку, це викликано втручанням представників окупаційного режиму в роботу обладнання, яке тепер перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових.

Однак 3 червня радник голови Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що на Херсонщині знову з'явився зв'язок та інтернет від українських операторів.