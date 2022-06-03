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Туреччина купує вкрадене окупантами українське зерно, – посол України

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

зерно,экспорт

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив у п'ятницю, що Туреччина є однією з країн, що купує викрадене Росією українське зерно.

Про це повідомляє Reuters.

Дипломат також повідомив журналістам, що звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу, щоб розслідувати, хто причетний до поставок зерна транзитом через турецькі води.

Як повідомлялося, українська сторона передала Туреччині список кораблів, які вивозили крадену пшеницю з Херсонської області через Севастополь, а потім порти Туреччини, та намагалися продати Туреччині, Сирії та Єгипту.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вкрали майже пів мільйона тонн зерна із тимчасово захоплених територій України.

Автор: Юлiя Недашківська
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турок своєї вигоди не упустить,провадять свою протурецьку політику,де в голові вигода,а мораль сидить тихенько в на лаві запасних
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03.06.2022 17:49 Відповісти
Может сами отдали зерно кто его знает? власть к войне не подготовилась, современное оружие в достаточном количестве не произвели, ни чего не заминировали от прохода врага вот Туретчина и покупает.
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03.06.2022 18:38 Відповісти
Смачного та на здоров'я!
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03.06.2022 18:58 Відповісти
То Туретчина чи якісь турецькі компанії? Цензоре, тут як кажуть або штани вдягніть або хрестика зніміть
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03.06.2022 19:54 Відповісти
Турки преступники.
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03.06.2022 20:16 Відповісти
Якщо є доведений факт то треба йти до суду, а не просто балачками займатися.
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03.06.2022 20:18 Відповісти
 
 