"Укрзалізниця" призначила новий поїзд із Запоріжжя до польського Перемишля

З огляду на збільшений попит пасажирів на повернення в Україну, "Укрзалізниця" призначає новий поїзд №32/31 сполученням Перемишль – Запоріжжя, який курсуватиме з 12 червня.

Водночас перший рейс із Запоріжжя до Перемишля відбудеться 11 червня, повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд №32/31 Перемишль – Запоріжжя вирушатиме з Перемишля о 16:00, зупинятиметься в Дніпрі о 13:26 і прибуватиме до Запоріжжя о 15:51.

Із Запоріжжя він вирушатиме о 15:30, зупинятиметься в Дніпрі о 17:33 і прибуватиме до Перемишля о 12:50.

Маршрут поїзда проходитиме через Львів, Бердичів, станцію ім. Тараса Шевченка, Знам’янку, Білу Церкву, Кам’янське та Дніпро.

Вагони в поїзді – купейні та класу люкс, квитки будуть доступні онлайн.